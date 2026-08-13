Mithun Tarot Rashifal 13 August 2026: अपना पक्ष रखेंगे, सबको जोड़े रखेंगे

मिथुन

नाइट आफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए तैयारी के साथ कार्य के लिए निकलने और महत्वपूर्ण विषयों में प्रभावी भूमिका बनाए रखने में सहयोगी है. वाणी व्यवहार पर जोर बनाए रखेंगे. जिम्मेदारी से अपना काम करेंगे. व्यावसायिक कार्योंमें स्पष्ट रहेंगे. प्रतिभा व साहस से आगे बढ़ेंगे. जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. प्रतिष्ठा के अनुरूप कार्य करेंगे. वरिष्ठों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे.

और पढ़ें

कारोबारी मामलों में व्यर्थ बातों से बचेंगे. चर्चा व संवाद में सजग होंगे.योजनाओं को आगे बढ़ाएं. वादा निभाने में आगे रहेंगे. बड़ों का साथ उत्साह बनाए रखेगा. चर्चा संवाद प्रभावी बनाए रखेंगे. व्यवस्था का समर्थन सहयोग प्राप्त होगा. योग्यजनों को अपेक्षित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. उचित अवसर पर अपना पक्ष रखेंगे. सबको जोड़े रखेंगे.

स्वास्थ्य: खानपान में संतुलन बना रहेगा. योग व्यायाम बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति: वाणिज्यिक विषयों को आगे बढ़ाएंगे. प्रयासों का सकारात्मक परिणाम बनेंगे. तेजी दिखाएंगे.

रिश्ते: घर में अपनों की खुशी बनाए रखेंगे. करीबियों का सहयोग मिलेगा. संबंधों को निभाएंगे.

---- समाप्त ----