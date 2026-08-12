Mithun Tarot Rashifal 12 August 2026: रुटीन गतिविधियों को सुधारेंगे, लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे

मिथुन

क्वीन आफ पेंटाकल्स

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आज का दिन आप के लिए सभी मामलों में पूरी गंभीरता बनाए रखने व सूझबूझ से काम लेने वाला है. आपसी सहयोग से कार्य करेंगे. वातावरण प्रभावी बना रहेगा. विभिन्न मामलों में सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. करीबी सहयोगी रहेंगे. प्रतिष्ठा के अनुरूप व्यवहार रखेंगे. तैयारी से आगे बढ़ने का प्रयास बनाए रखें. विविध परिणाम पक्ष में बनेंगे.

उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. व्यावसायिक कार्यों में तेजी रखेंगे. रुटीन गतिविधियों को सुधारेंगे. प्रत्येक कार्य सूझबूझ और सहकारिता से संवारेंगे. वाणिज्यिक कार्यों में लाभ का प्रतिशत अच्छा रहेगा. सहयोगियों का साथ बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत संबंधों की स्थिति संवरेगी. कार्यों में रुटीन बनाए रखें. कार्यगति तेज बनी रहेगी. सहयोग बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व में सुधार आएगा. सेहत संबंधी असजताएं दूर होंगी.

आर्थिक स्थिति: व्यावसायिक परिणाम संवार पाएंगे. लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. जिम्मेदारों का समर्थन रहेगा.

रिश्ते: घर में सबसे तालमेल रखेंगे. हर्ष आनंद बना रहेगा. करीबियों के साथ सुखद समय बिताएंगे.

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