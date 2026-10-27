आज 27 अक्टूबर 2026 मिथुन राशिफल: नौकरी-कारोबार में चमकेगी किस्मत, आर्थिक फैसलों से होगा फायदा

व्यावसायिक क्षेत्र से संबंधित उचित निर्णय ले पाएंगे. मित्र संबंधों में वृद्धि होगी. करीबी सहयोग बढ़ाएंगे. पेशेवर कार्यों में सकारात्मकता बढ़ेगी. व्यक्तित्व प्रभावशाली बना रहेगा. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रहेंगे. अध्ययन अध्यापन में अच्छा करेंगे. विस्तार योजनाएं गति लेंगी. सूझबूझ से काम लेंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. विस्तार की सोच रखेंगे. वातावरण इच्छित बना रहेगा. करियर पर फोकस रखेंगे. कारोबार में हितलाभ संवरेगा. पैतृक पक्ष मजबूत बना रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- शासन से संबंध मजबूत रहेंगे. कामकाजी मामलों में सुधार बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण प्रयासों में समर्पण बढ़ाएंगे. अवसरों को भुनाएंगे. कार्य कुशलता बढ़ेगी. सबका सहयोग मिलेगा.

धन संपत्ति- तेजी से वित्तीय निर्णय लेंगे. उपलब्धियां बढ़त पर रहेंगी. कार्य योजनाओं को समर्थन मिलेगा. साहस बढ़ेगा. प्रतिभा प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. विविध मामले पक्ष में बनेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह को बढ़ावा मिलेगा. संबंधों में विश्वास बनाए रखेंगे. प्रियजनों के साथ भ्रमण मनोरंज पर जाएंगे. मन की बात कहेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. भाव प्रदर्शन के अवसर बनेंगे. रिश्तेदारी में धैर्य रखेंगे. भेंटवार्ता में सहजता रहेगी. मित्रों का समर्थन पाएंगे. सकारात्मकता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार प्रभावी रहेगा. बुद्धि, विवेक एवं व्यक्तित्व संवार पाएगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य संवरेगा. परिजनों से खुशी साझा करेंगे.

आज का उपाय: अतुलित बलशाली अजर अमर हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. गुड़ और चने का प्रसाद बांटें. सक्रियता बनाए रहें.

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शुभ अंक : 2, 5 और 9

शुभ रंग : पीच कलर

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