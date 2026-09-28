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Career Rashifal 28 September 2026 (करियर राशिफल): कुंभ राशि वाले लेनदेन को गति देंगे, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Career Rashifal 28 September 2026 (करियर राशिफल): कारोबार में तेजी बनी रहेगी.  औद्योगिक गतिविधियां बल पाएंगी.  प्रभावी प्रदर्शन बनाए रखेंगे.  व्यवस्था पर फोकस होगा.  नीति-नियमों का सम्मान करेंगे

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career horoscope
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1. मेष
  करियर-व्यापार में लक्ष्यों को साधेंगे.  चर्चा-संवाद में आगे रहेंगे.  कार्यगति तेज होगी.  पद, प्रतिष्ठा और लाभ बढ़ेगा.  पेशेवरों का साथ और सहयोग पाएंगें. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. 

2. वृष
  कार्य-व्यापार में भूलचूक से बचें.  पेशेवर प्रयासों को नियमित बनाए रखें.  करियर में सजगता बनाए रखें.  लोभ-प्रलोभन व दिखावे में न आएं .  रूटीन परिणाम बनाए रखें. 

3. मिथुन
  लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखेंगे.  पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे.  विविध व्यावसायिक कार्यों को गति देंगे.  बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. करियर संवर पर बना रहेगा . साहस से काम लेंगे. 

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4. कर्क
 कामकाजी व्यवस्था मजबूत बनी रहेगी.  पेशेवर मामलों में अपेक्षित परिणाम बनेंगे.  स्पष्टता से काम लेंगे.  वरिष्ठों और समकक्षों का साथ पाएंगे . पैतृक मामलों में शुभता बढ़ेगी. 

5. सिंह
  कामकाज उम्दा रहेगा.  सूझबूझ से कार्य करेंगे.  पेशेवर विस्तार को बढ़ावा मिलेगा.  सबको साथ लेकर चलेंगे.  विविध मामले गति लेंगे. करियर-व्यापार में सक्रियता बनी रहेगी. 

6. कन्या
  कारोबारी मामले साधारण रहेंगे.  अनुबंधों में ढिलाई न दिखाएं.  अपने वादों को पूरा करें.  पेशेवर अनुशासन बढ़ाएं.  करीबियों के सहयोग से आगे बढ़ें. विभिन्न कार्यों में निरंतरता रखें. 

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7. तुला
  कारोबार में तेजी बनी रहेगी.  औद्योगिक गतिविधियां बल पाएंगी.  प्रभावी प्रदर्शन बनाए रखेंगे.  व्यवस्था पर फोकस होगा.  नीति-नियमों का सम्मान करेंगे. नेतृत्व की भावना बनाए रखेंगे. 

8. वृश्चिक
  करियर में निरंतरता बनाए रखें.  कारोबार में हितलाभ सामान्य रहेगा.  व्यापार-व्यवसाय पूर्ववत रहेगा.  साथियों का समर्थन बढ़ाएं . सतर्कता व अनुशासन के साथ आगे बढ़ें. 

9. धनु
 कारोबारी स्थिति बेहतर बनी रहेगी.  लेनदेन को गति देंगे.  लक्ष्य पर पूरा जोर होगा.  कामकाजी मामलों में रुचि बढ़ाएंगे.  सूझबूझ से काम निकालेंगे. संकोच दूर होगा. 

10. मकर
  वाणिज्यिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखेंगे.  व्यवसाय संतुलित बना रहेगा.  अधिकारियों से तालमेल बढ़ेगा.  उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और सामंजस्यता के साथ कार्य करते रहें. 

11. कुंभ
 विभिन्न मामले अनुकूल बने रहेंगे.  व्यापारियों का भरोसा जीतेंगे.  साहस व प्रबंधन बढ़ेगा.  सभी से सामंजस्य रखेंगे.  व्यावसायिक यात्रा संभव है. पेशेवरों से तालमेल बनाए रखेंगे. 

12. मीन
  लक्ष्य पर पूरा फोकस होगा.  कारोबारी लाभ को बेहतर बनाए रखेंगे.  कामकाज अच्छा रहेगा.  वित्तीय प्रयास बल पाएंगे.  पेशेवर रूप से प्रभावी बने रहेंगे. सहयोग का भाव बढ़ेगा. 

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