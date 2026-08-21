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Career Rashifal 21 August 2026 (करियर राशिफल): कुंभ राशि वाले निसंकोच आगे बढ़ेंगे, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Career Rashifal 21 August 2026 (करियर राशिफल): घर में हर्ष-उत्सव का वातावरण बना रहेगा.  कुल परिवार के लोगों में सहकारिता बढ़ने से सबको साथ लेकर चलते हुए भावनात्मक प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे.

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मेष: कार्य व्यापार में अतिरिक्त सतर्कता बनाए रखते हुए विवेक और विनम्रता से काम लें, क्योंकि करीबियों का सहयोग मिलने से अपनों के प्रति विश्वास मजबूत होगा. आवश्यक कार्यों पर फोकस बढ़ाते हुए अनुपालन और अनुशासन अपनाएं तथा करियर कारोबार में जोखिम उठाने से बचें. कामकाज में स्पष्टता लाने के साथ स्वास्थ्य समस्याओं में लापरवाही न बरतें .


वृष: साथियों की बातों पर ध्यान देने से कामकाजी संबंध संवार पाएंगे, जिससे निजी रिश्तों में घनिष्ठता बढ़ेगी.  दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहने से मन के रिश्ते मजबूत होंगे. आवश्यक लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे . बड़ा सोचकर उद्योग व्यापार में आत्मविश्वास बढ़ाए रखेंगे, जिससे महत्वपूर्ण मामलों में सफलता मिलेगी. नेतृत्व और प्रबंधन संवारते हुए सबके साथ सहकार से आगे बढ़ेंगे, जहां अपनों का सहयोग साहस बढ़ाएगा .


मिथुन: कार्यक्षेत्र में सहज स्थिति बनाए रख सकेंगे.  पेशेवर निरंतरता के साथ समय प्रबंधन पर बल देते हुए सूझबूझ से परिणाम बेहतर बनाएंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए पेशेवर कार्यों में स्पष्टता बढ़ाएं .  कामकाज में फोकस बनाए रखकर उम्मीद के अनुरूप परिणाम प्राप्त करें. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाते हुए सभी मामलों में अनुशासन और अनुपालन रखें, तथा रोग उभरने की संभावना को देखते हुए लोगों पर जल्द भरोसा न करते हुए विरोधियों की सक्रियता से सतर्क रहें. 

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कर्क: मित्रों के समर्थन से कार्यक्षेत्र में उचित जगह बनाएंगे .  परीक्षा-प्रतिस्पर्धा में उत्साह रखते हुए आर्थिक मामलों पर अपना पूरा फोकस बनाए रखेंगे. करियर व्यवसाय में सजगता बढ़ाकर निजी विषयों को हल करेंगे . आवश्यक आर्थिक सक्रियता बढ़ाते हुए अनुभवियों की सीख-सलाह से आगे बढ़ेंगे. अध्ययन-अध्यापन में आगे रहने के साथ सबका साथ सहयोग मिलेगा . सुखद भेंटवार्ता तथा भ्रमण-मनोरंजन के अवसर मिलने से आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. 

सिंह: अन्य के प्रभाव अथवा दबाव में कार्य करने से बचें .  सुविधा की वस्तु की खरीदी संभव होने पर घर-परिवार में रुचि दिखाते हुए कार्यप्रबंधन पर फोकस रखें. भावनात्मक संतुलन बढ़ाते हुए अपनों को अनदेखा न करें . निजी विषयों में रुचि बढ़ाने के साथ स्वजनों से करीबी बढ़ाएं. प्रतिक्रिया में धैर्य रखते हुए अन्य के दबाव और संकीर्ण सोच से बचने पर जोर दें, जिससे पारिवारिक मामलों में सजगता से आगे बढ़ सकेंगे. 

कन्या: सामाजिक कार्य अपेक्षित गति पाएंगे.  वाणिज्यिक गतिविधियों में बढ़चढ़कर भाग लेते हुए वातावरण में उत्साह और अनुकूलन बनाए रखेंगे. भाईचारे में रुचि रखते हुए सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे, जिससे संपर्क क्षेत्र बड़ा होगा.  शुभ सूचनाओं का आदान-प्रदान बढ़ने के साथ भाइयों से नजदीकियां बढ़ेंगी. जन सरोकारों से जुड़ाव रखते हुए भव्य आयोजन में शामिल होंगे, जहां आपका व्यवहार प्रभावशाली रहेगा .

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तुला: घर में हर्ष-उत्सव का वातावरण बना रहेगा.  कुल परिवार के लोगों में सहकारिता बढ़ने से सबको साथ लेकर चलते हुए भावनात्मक प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. ऊर्जा और उत्साह को बल मिलने के साथ परंपरागत कार्यों से जुड़ेंगे .  मूल्यवान वस्तु प्राप्त होगी, जिससे परिजन सहयोगी रहेंगे .  आपका व्यक्तिगत प्रदर्शन संवरेगा. घर में सुख-शांति रहने से जीवन स्तर में सुधार होगा, अतिथि आगमन बना रह सकता है . पारिवारिक कार्य-व्यवसाय गति पाएंगे. 

वृश्चिक: नए अवसरों को भुनाते हुए उत्साह से कार्य करेंगे .  अपने आत्मविश्वास को बढ़ावा देते हुए व्यवहार में मधुरता बनाए रखेंगे, जिससे सृजन कार्यों में प्रभावशाली रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्य पक्ष में बनने से करीबीजन परस्पर सहयोग बढ़ाएंगे .  शुभता का संचार होने पर वाणी-व्यवहार प्रभावी रहेगा जिससे आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा.  लंबित मामले पक्ष में बनेंगे, जिससे विभिन्न विषयों में तेजी आएगी .

धनु: खर्च पर अंकुश बढ़ाएंगे और दीर्घकालिक निवेश बढ़ा सकते हैं, लेकिन बजट के अनुसार चलते हुए लेनदेन में लापरवाही बरतने से बचना होगा. वित्तीय संबंधी मामलों में योजनानुसार आगे बढ़ें.  विविध विषयों में दिखावे व चूक करने से बचें, जहां स्वजनों का सहयोग मिलने पर भी अतिउत्साह में न आएं. विपक्ष से सतर्क रहते हुए करियर और कारोबार को सहज बनाए रखें तथा बाहरी कार्यों में सक्रियता दिखाते हुए अफवाहों से दूर रहें.

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मकर: करियर अपेक्षा से अच्छा रहेगा . कारोबार में तेजी दिखाने के साथ लेनदेन में आगे रहेंगे, जिससे पेशेवर कार्यों में बेहतर बने रहने से सभी सहयोगी प्रभावित होंगे. महत्वपूर्ण कार्य साधने की कोशिश रहेगी .  मामलों पर नियंत्रण बनाए रखते हुए विभिन्न विषयों को पूरा करेंगे, जिससे वित्तीय उपलब्धियां बनेंगी. शासन के कार्यों को आगे बढ़ाने से सत्ता पक्ष बेहतर रहेगा . सलाहकारों से परामर्श बनाए रखकर औद्योगिक क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन बनाए रखेंगे. 

कुंभ: लोगों से बेहतर तालमेल बना रहेगा .  कामकाज अनुकूल रहने से अपनी कार्ययोजनाओं को संवारते हुए प्रबंधकीय उपलब्धियां हासिल करेंगे. तेजी बनाए रखते हुए सबको साथ लेकर चलेंगे, जिससे सफलता का स्तर ऊंचा रहेगा .  लाभवृद्धि के अवसर बढ़ने के साथ महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे. सबका सहयोग और समर्थन पाने से भेंटवार्ताएं हितकर रहेंगी, प्रबंधन के मामलों में सक्रियता दिखाएंगे .

मीन: अपने सभी लक्ष्य पूरे करेंगे और धार्मिक कार्यों में तेजी रखेंगे, जिससे संपर्क से लाभ और प्रभाव बढ़ने के साथ कामकाज में मजबूती बनी रहेगी. विभिन्न क्षेत्रों में तेजी दिखाते हुए श्रेष्ठ कार्यों को आगे बढ़ाएंगे . कार्ययोजनाएं संवारकर इच्छित सूचनाओं की प्राप्ति करेंगे. सभी को जोड़ने में कामयाब होंगे और निसंकोच आगे बढ़ते हुए विनम्रता बनाए रखेंगे, जिससे आय की स्थिति अच्छी रहेगी और आप सभी को प्रसन्न रखेंगे. 

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