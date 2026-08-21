scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Arthik Rashifal 21 अगस्त 2026: तुला राशि वाले पैसों के मामले में पाएंगे लाभ, जानें सभी राशियों का हाल

Aaj ka Arthik Rashifal 21 August 2026 (आर्थिक राशिफल): आप अपने पैतृक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और बचत पर पूरा जोर रखेंगे. बैंकिंग कार्यों में तेजी रखेंगे, जिससे करियर और कारोबार दोनों संवरेंगे.

Advertisement
X
arthik_rashifal horoscope
arthik_rashifal horoscope

मेष राशि: वित्तीय मामलों में बरतें सावधानी, करीबियों की सलाह पर दें ध्यान
मेष राशि के जातकों को वित्तीय मामलों में सावधान रहना चाहिए. आपका पद और प्रभाव सामान्य रहेगा. पेशेवर सूझबूझ बनाए रखें तथा धैर्य और सजगता बढ़ाएं. संग्रह और संरक्षण के मामले में आप बेहतर बने रहेंगे. आपको अपने करीबियों की सीख और सलाह पर विशेष ध्यान देना होगा.

वृष राशि: वित्तीय लाभ को मिलेगा बल, भूमि और भवन के बनेंगे मामले
वृष राशि के जातकों का वित्तीय लाभ बल पाएगा. टीम पर आपका भरोसा पूरी तरह बना रहेगा और आप सबका सहयोग पाएंगे, जिससे श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे. आप जरूरी खरीदी कर सकते हैं. भूमि और भवन से जुड़े सभी मामले आपके पक्ष में बनते नजर आएंगे.

मिथुन राशि: आर्थिक मामलों में सजगता बढ़ाएं, बजट पर रखें नियंत्रण
मिथुन राशि के जातकों को आर्थिक मामलों में सजगता बढ़ानी चाहिए. आपका निवेश बढ़ा रहेगा, जबकि लाभ का प्रतिशत सामान्य रहेगा. किसी भी तरह के बहस और विवाद से बचें. लेन-देन में पूरी स्पष्टता रखें, धैर्य से काम लें और अपने बजट पर कड़ा नियंत्रण रखें.

सम्बंधित ख़बरें

Kal Ka Rashifal 21 August 2026
कल 5 राशियों को धन लाभ, कारोबार में शुभ संकेत, पढ़ें पूरा राशिफल
daily horoscope aries to pisces
वहम की समस्‍या का क्‍या है कारण और न‍िवारण? कैसा रहेगा आपका द‍िन, देखें भाग्य चक्र
guru ashlesha nakshatra parivartan
गुरु का अश्लेषा नक्षत्र में गोचर, इन 5 राशियों का चमकेगा भाग्य!
budh gochar 2026
बुध करेंगे सिंह राशि में प्रवेश, जानें किन राशियों को होगा लाभ?
कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल

कर्क राशि: बढ़ेगा वित्तीय लाभ का प्रतिशत, स्मार्ट वर्किंग अपनाएंगे जातक
कर्क राशि के जातकों के वित्तीय लाभ का प्रतिशत बढ़ेगा. आप अपने लक्ष्य को पाने में पूरी सहजता बनाए रखेंगे. उचित व्यवस्था व सूझबूझ के साथ आगे बढ़ेंगे, जिससे प्रबंधन संवरेगा. आप निसंकोच आगे बढ़ेंगे और कार्यक्षेत्र में स्मार्ट वर्किंग को अपनाएंगे.

Advertisement

सिंह राशि: बजट पर दें ध्यान, व्यापार में बढ़ेंगे नए कारोबारी अवसर
सिंह राशि के जातकों को अपने बजट पर विशेष ध्यान देना चाहिए. भवन व वाहनादि के मामले तेजी पकड़ेंगे. आप आवश्यक कार्यों की सूची बनाएंगे और सौदेबाजी में बेहतर रहेंगे. व्यापार में शुभता बनी रहेगी और आपके लिए नए कारोबारी अवसर बढ़ेंगे.

कन्या राशि: आर्थिक गतिविधियों में रहेगी रुचि, जिम्मेदारों का बढ़ेगा भरोसा
कन्या राशि के जातकों की आर्थिक गतिविधियों में अच्छी रुचि रहेगी. वित्तीय मामले पूरी तरह आपके पक्ष में बनेंगे. लंबित विषयों को लंबे समय तक बनाए रखने से बचेंगे और विविध प्रयासों में सफल होंगे. इससे जिम्मेदारों का आपके प्रति भरोसा और अधिक बढ़ेगा.

तुला राशि: आर्थिक अवसरों को भुनाएंगे, पैतृक कार्यों को बढ़ाएंगे आगे
तुला राशि के जातकों के लिए आर्थिक अवसरों को भुनाने का समय है. धन-संपत्ति में लगातार वृद्धि बनी रहेगी. आप अपने पैतृक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और बचत पर पूरा जोर रखेंगे. बैंकिंग कार्यों में तेजी रखेंगे, जिससे करियर और कारोबार दोनों संवरेंगे.

वृश्चिक राशि: सकारात्मक बनेंगे आर्थिक परिणाम, उछाल पर रहेगा कारोबार
वृश्चिक राशि के जातकों के आर्थिक परिणाम बेहद सकारात्मक बनेंगे. आप पूरी सूझबूझ से काम लेंगे और वित्तीय लाभ का पक्ष संवरेगा. आपका कारोबार उछाल पर रहेगा. विविध विषय बेहतर बने रहेंगे और आपकी दीर्घकालिक योजनाएं तेजी से गति लेंगी.

Advertisement

धनु राशि: आर्थिक प्रलोभनों से करें बचाव, वाणिज्यिक प्रयासों में रखें धैर्य
धनु राशि के जातकों को आर्थिक प्रलोभनों से अपना बचाव रखना चाहिए. वित्तीय सफलताएं सामान्य स्तर की रहेंगी. कारोबार को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास रहेगा. आप अपनी योजनानुसार कार्य करें और वाणिज्यिक प्रयासों में पूरा धैर्य बनाए रखें.

मकर राशि: बचत पर रहेगा विशेष जोर, प्रभावी बना रहेगा लाभ का प्रतिशत
मकर राशि के जातकों का बचत पर विशेष जोर बना रहेगा. आपके द्वारा विविध कार्य पूरे कर लेने पर पूरा बल होगा. लाभ का प्रतिशत काफी प्रभावी बना रहेगा. आपके महत्वपूर्ण प्रयासों को पूरा समर्थन मिलेगा और आपकी आय अच्छी रहेगी.

कुंभ राशि: सफल होंगे आर्थिक प्रयास, मिल सकता है लंबित रुका हुआ धन
कुंभ राशि के जातकों के आर्थिक प्रयास पूरी तरह सफल होंगे. आपको आपका लंबित धन मिल सकता है. जिम्मेदारों से भेंट होगी और आप विभिन्न क्षेत्रों में काफी प्रभावशाली रहेंगे. आपको आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे और आप अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे.

मीन राशि: वित्तीय लक्ष्यों को साधेंगे जातक, पद-प्रतिष्ठा में होगी वृद्धि
मीन राशि के जातकों को अपने वित्तीय लक्ष्यों को साधना होगा. आप प्रबंधन का पूरा लाभ उठाएंगे और महत्वपूर्ण कार्यों में अपना उत्साह दिखाएंगे. सभी क्षेत्रों में प्रभावी रहेंगे. वित्तीय मामलों में सक्रियता बढ़ाएंगे, जिससे आपकी पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 21 अगस्त 2026: आज 21 अगस्त 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह |
    आज 21 अगस्त 2026 मीन राशिफल: सक्रियता दिखाएंगे,पद प्रतिष्ठा बढ़ेंगे |
    आज 21 अगस्त 2026 कुम्भ राशिफल: क्षमता में वृद्धि होगी,सेहत सुधार पाएगी |
    आज 21 अगस्त 2026 मकर राशिफल: सूचनाएं साझा करेंग,मन के मामले बेहतर रहेंगे |
    आज 21 अगस्त 2026 धनु राशिफल: तैयारी से आगे बढ़ें, रुटीन संवारें |
    आज 21 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: खानपान बेहतर होगा,संतुलन सामंजस्य बढ़ेगा |
    आज 21 अगस्त 2026 तुला राशिफल: रहन सहन संवार पाएगा,व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा |
    आज 21 अगस्त 2026 कन्या राशिफल: आत्मविश्वास से कार्य करेंगे,वातावरण अनुकूल रहेगा |
    आज 21 अगस्त 2026 सिंह राशिफल: प्रदर्शन संवरेगा, विविध गतिविधियां बढ़ेंगी |
    आज 21 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: आगे बढ़ेंगे, स्मार्ट वर्किंग अपनाएंगे
    Advertisement