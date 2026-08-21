Aaj ka Love Rashifal 21 August 2026: मकर राशि वाले सूचनाएं साझा करेंगे, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष: परिवार में सामंजस्य रखेंगे . मन के मामलों में धीरज दिखाएंगे. भावनात्मक विषयों में पहल से बचने के साथ चर्चा में सतर्कता से बात करेंगे . निजता पर जोर होगा. रक्त संबंधियों का सहयोग मिलने से सबको साथ लेकर चलेंगे, जिससे भेंट के अवसर बनेंगे. अच्छे श्रोता बने रहेंगे.

और पढ़ें

वृष: भावनात्मक समझ बढ़ने के साथ निजी विषयों में पहल कर सकते हैं, जिससे प्रेम चर्चाओं में मिठास रहेगी. मित्रता बल पाएगी. रिश्ते मजबूत होंगे . अहंकार से बचते हुए रिश्तों में घनिष्ठता बनाए रखेंगे. प्रभावशाली लोगों से भेंट होने पर मन के मामले संवरेंगे, दाम्पत्य में मधुरता रहेगी. साथी प्रसन्न रहेंगे.

मिथुन: भावुक चर्चाओं में अतिउत्साह से बचने के लिए संवाद में सजगता रखें. चर्चा पर जोर बढ़ाते हुए प्रियजनों की अनदेखी से बचें. रिश्तों में अनुकूलता रहेगी . संबंधों में सरलता बढ़ाते हुए प्रेम एवं व्यवहार में समता-संतुलन रखेंगे. समकक्षों का साथ-सहयोग पाएंगे . किसी भी प्रकार की उतावली से दूर रहेंगे.

कर्क: प्रेम संबंध मधुर बने रहने के साथ निजी विषयों में उमंग-उत्साह दिखाएंगे. रिश्ते मजबूत होने पर जरूरतों को समझेंगे. सहपाठियों व महत्वपूर्ण मित्रों से मुलाकात संभव होने के साथ नए लोगों से करीबी बढ़ाएंगे. अपनों की खुशी का ख्याल रखने से मन के मामलों में सफलता मिलेगी . प्रिय से भेंट होगी.

Advertisement

सिंह: परिवार में समय देते हुए सहनशीलता बनाए रखें. करीबियों से मेलजोल बढ़ाते हुए भावनात्मक मामलों पर ध्यान दें. प्रियजनों के मनोभावों को समझते हुए निजी मामलों में ध्यान बढ़ाएंगे . स्वार्थ-संकीर्णता का त्याग करेंगे. परिजनों की सलाह पर ध्यान देते हुए आपसी स्नेह हमेशा बनाए रखें.

कन्या: घर-परिवार में सुखद वातावरण रहने के साथ संबंध मधुर रखेंगे. अपनों से तालमेल बढ़ाएंगे. बंधु-बांधवों से भेंट होने पर मेहमानों का आना होगा, जिससे हर्ष-आनंद का वातावरण बढ़ेगा. संबंधों का लाभ उठाते हुए रिश्तों पर ध्यान देंगे. भेंटवार्ता में प्रभावशाली रहने के साथ प्रियजन संग समय बिताएंगे, जहां मित्र सहायक होंगे.

तुला: प्रियजनों के साथ सुख से वक्त बिताते हुए निजी कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, जिससे स्वजनों में जिम्मेदारी का भाव बना रहेगा. रक्त संबंध संवरेंगे . सपरिवार आनंद से रहने पर इच्छित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. शुभ कार्यों की रूपरेखा बनने के साथ वचन पालन रखेंगे. प्रेम संबंध मजबूत होंगे.

वृश्चिक: घर में सुख का माहौल रहने के साथ व्यक्तिगत संबंधों में मिठास बढ़ेगी. सबका ध्यान रखते हुए मान-सम्मान करेंगे. अपनों का भरोसा जीतने के साथ अपने व्यक्तित्व से प्रभावित करेंगे .सौम्यता व भव्यता बनाए रखेंगे. सहयोग से आगे बढ़ते हुए मित्रगण समय देंगे . प्रिय की बातों पर पूरा ध्यान देंगे.

धनु: रिश्तेदारों से मिलकर चलते हुए चर्चा में सहज संकोच बनाए रखेंगे . आत्मविश्वास के साथ विनय-विवेक बढ़ाएंगे. भावनात्मक मामलों में धैर्य रखते हुए प्रियजनों के लिए समय निकालेंगे . एक-दूसरे की खुशी का ख्याल रखेंगे. किसी परिचित से भेंट हो सकती है. भ्रमण-मनोरंजन पर जा सकते हैं.

Advertisement

मकर: घर के लोगों के साथ सुख से रहने के साथ मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे और प्रिय की बातों पर ध्यान देकर आकर्षण अनुभव करेंगे. पारिवारिक मामलों में तेजी लाएंगे . प्रियजनों से मेल-मुलाकात के अवसर बढ़ाएंगे. किसी भी प्रकार के बहकावे में न आते हुए सूचनाएं साझा करेंगे, जिससे मन के मामले बेहतर रहेंगे.

कुंभ: मन की बात जिम्मेदारों से कह पाएंगे और उचित चर्चा-संवाद आगे बढ़ाएंगे, जिससे व्यक्तिगत मामले सुखप्रद रहेंगे. शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं . अपनों का सहयोग-समर्थन पाकर सहकारिता की भावना बढ़ेगी. बड़ी सोच रखेंगे, संपर्क-संवाद संवरेंगे . आपका व्यवहार आकर्षक रहेगा.

मीन: घर में सुख बना रहने के साथ आसपास का वातावरण अनुकूल होगा . परिजनों से तालमेल बढ़ाएंगे. शुभ सूचनाएं साझा करते हुए सबकी खुशी का ख्याल रखेंगे, जिससे मित्रता घनिष्ठ होगी. प्रेम में आनंद के क्षण बनेंगे, भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा, रिश्तों को बल मिलेगा. संबंधों में मिठास बनी रहेगी.

---- समाप्त ----