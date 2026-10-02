Career Rashifal 2 October 2026 (करियर राशिफल): मीन राशि वालों का कारोबार बढ़ेगा, जानें अन्य राशियों का हाल

1. मेष

नौकरी-व्यवसाय में कारोबार में उछाल बनाए रखेंगे. परस्पर सहकार और सहयोग से कार्य करेंगे. व्यर्थ की बातों व आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. लाभ का स्तर बढ़ा रहेगा. साहस पराक्रम से सफलता पाएंगे. योग्यजन आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे.

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2. वृष

कार्य व्यापार में इच्छित जगह बनाएं रखने में सफलता मिलेगी. कामकाजी प्रयासों में बेहतर बने रहेंगे. आर्थिक गतिविधियों में सुधार आएगा. प्रतिभा से सभी प्रभाव में रहेंगे. साख प्रभाव बेहतर बने रहेंगे. आधुनिक मामले हितकर रहेंगे.

3. मिथुन

नौकरी व्यवसाय में न्यायिक विषयों में धैर्य बढ़ाएंगे. कामकाज पूर्ववत् रहेगा. करियर के मामले गति पाएंगे. पेपरवर्क में गलती न करें. लाभ प्रभाव साधारण रहेगा. धोखेबाजों से बचें. ठगी की आशंका है. व्यवसायिक गतिविधियों में सजगता बनाए रखेंगे.

4. कर्क

आवश्यक कार्यों में तेजी लाएं. पेशेवर मामले सकारात्मक बनेंगे. प्रबंधन में सफलता पाएंगे. श्रेष्ठ कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. नियंत्रित जोखिम उठाएंगे. सहयोग की सोच रखेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा. लाभ और प्रभाव में वृद्धि बनी रहेगी. करियर कारोबार से जुड़े जन बेहतर करेंगे.

5. सिंह

करियर कारोबार में शुभता का संचार रहेगा. सत्ता का साथ समर्थन पाएंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. सभी सहयोगी होंगे. प्रबंधन के कार्यों को पूरा करने का भाव रहेगा. कारोबार को तेज बढ़ावा देंगे. प्रतिभा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. प्रबंधन के प्रयास संवारेंगे. प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

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6. कन्या

आस्था और अध्यात्म को बल मिलेगा. पेशेवर मामले पक्ष में बनेंगे. वचन एवं संकल्प पूरा करें. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. संसाधनों में वृद्धि होगी. पेशेवर अच्छा करेंगे. कार्य व्यापार में अच्छा प्रदर्शन रहेगा. सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. लाभ प्रभाव बढ़ाएंगे.

7. तुला

अधिकारियों की बातों पर ध्यान दें. सीख सलाह को नजरअंदाज न करें. सबका साथ सहयोग बनाए रखें. व्यक्तिगत कार्य प्रभावित होंगे. विभिन्न मामले लंबित बने रहेंगे. आवश्यक कार्यों में अनुशासन व निरंतरता रखें. नियम कानून के साथ आगे बढ़ेंगे.

8. वृश्चिक

सामूहिक कार्यों को गति देंगे. टीम वर्क में सफलता मिलेगी. भूमि भवन से जुड़ी योजनाओं को गति देंगे. करियर कारोबार में लाभ बढ़ेगा. विषयों को लेकर स्पष्टता बढ़ेगी. साझीदारी के प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे. अपेक्षित परिणाम पाएंगे. लाभफल बेहतर बना रहेगा.

9. धनु

पेशेवर कार्यों में धैर्य रखें. विविध प्रयासों पर फोकस बढ़ाएं. नौकरीपेशा बेहतर प्रदर्शन करेंगे. कामकाजी संबंधों को मजबूती मिलेगी. व्यवसायिक विषयों में गति आएगी. नियम अनुशासन पर जोर रखेंगे. कार्य व्यापार में प्रस्ताव प्राप्त होंगे. मामले लंबित रह सकते हैं.

10. मकर

विभिन्न क्षेत्रों में कामकाज की गति बेहतर रहेगी. पेशेवर विषयों में दखल बढ़ाएंगे. साथियों से मेलजोल बढ़ेगा. सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. पेशेवर उपलब्धियों पर फोकस रखेंगे. कला कौशल से जगह बनाए रखेंगे. आवश्यक कार्य आज ही पूरे करने का प्रयास रखें.

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11. कुंभ

व्यक्तिगत मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. प्रबंधकीय उपलब्धियों पर फोकस रहेगा. पारिवारिक विषयों पर ध्यान देंगे. कार्यों में सक्रियता बनाए रहेंगे. नियम व व्यवस्था को बल देंगे. परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. आवश्यक कार्यों पर फोकस बढ़ाएंगे. प्रबंधन में बेहतर करेंगे.

12. मीन

आवश्यक कार्यों को लंबित न रखें. संवाद संचार में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. वाणिज्यिक गतिविधियों में तेजी आएगी. सहकारिता व साझीदारी में रुचि बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में प्रभावी रहेंगे. प्रबंधन के कार्य सधेगे. अनुशासन बढ़ाएंगे. व्यापार बेहतर बना रहेगा.

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