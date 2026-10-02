Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 2 अक्टूबर 2026: आज 2 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 2 अक्टूबर 2026

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विक्रम संवत - 2083 सिद्धार्थी

शक सम्वत - 1948 पराभव

आश्विन - पूर्णिमान्त

अमांत - भाद्रपद

तिथि

षष्ठी - 10:15 ए एम तक

नक्षत्र

मृगशिरा - 02:55 ए एम, अक्टूबर 03 तक

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 06:14 ए एम

सूर्यास्त - 06:07 पी एम

चन्द्रोदय - 10:25 पी एम

चन्द्रास्त -12:03 पी एम

अशुभ काल

राहू - 10:41 ए एम से 12:10 पी एम

यम गण्ड - 03:08 पी एम से 04:37 पी एम

कुलिक - 7:43 ए एम से 09:12 ए एम

दुर्मुहूर्त - 08:37 ए एम से 09:24 ए एम, 12:34 पी एम से 01:21 पी एम

वर्ज्यम् - 9:41 ए एम से 11:11 ए एम

शुभ काल

अमृत काल - 6:40 पी एम से 08:10 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त - 4:37 ए एम से 05:26 ए एम

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शुभ योग

रवि योग- 06:14 ए एम से 02:55 ए एम, अक्टूबर 03

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