Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 2 अक्टूबर 2026: आज 2 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 2 अक्टूबर 2026
विक्रम संवत - 2083 सिद्धार्थी
शक सम्वत - 1948 पराभव
आश्विन - पूर्णिमान्त
अमांत - भाद्रपद
तिथि
षष्ठी - 10:15 ए एम तक
नक्षत्र
मृगशिरा - 02:55 ए एम, अक्टूबर 03 तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय - 06:14 ए एम
सूर्यास्त - 06:07 पी एम
चन्द्रोदय - 10:25 पी एम
चन्द्रास्त -12:03 पी एम
अशुभ काल
राहू - 10:41 ए एम से 12:10 पी एम
यम गण्ड - 03:08 पी एम से 04:37 पी एम
कुलिक - 7:43 ए एम से 09:12 ए एम
दुर्मुहूर्त - 08:37 ए एम से 09:24 ए एम, 12:34 पी एम से 01:21 पी एम
वर्ज्यम् - 9:41 ए एम से 11:11 ए एम
शुभ काल
अमृत काल - 6:40 पी एम से 08:10 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त - 4:37 ए एम से 05:26 ए एम
शुभ योग
रवि योग- 06:14 ए एम से 02:55 ए एम, अक्टूबर 03