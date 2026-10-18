Makar Tarot Rashifal 18 October 2026: नियंत्रण बढ़ाएं, सूचना मिलना संभव है

मकर

द डेविल

आज का दिन आप के लिए कार्य अवरोध को बढ़ाने का संकेतक है. विविध मामलों में समझदारी से काम निकालने का प्रयास बनाए रखें. कुछ कार्यों को टाल भी सकते हैं. सलाहकारों से संपर्क संवाद बनाए रखें. आपसी विश्वास से आगे बढ़ें. विभिन्न मामलों में सावधानी से आगे बढ़ते रहें. स्वास्थ्य के विषयों पर ध्यान दें. कार्य व्यवस्था मजबूत बनाए रखें.

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मनोदशा पर नियंत्रण रखें. भावनाओं पर काबू बढ़ाएं. अन्य के दबाव में न आएं. व्यर्थ के अहंकार से बचें. करीबियों की अपेक्षाओं को पूरा करने पर जोर होगा. असंवैधानिक फैसले लेने से बचें. सहज प्रदर्शन बनाए रखें. संकल्पों को पूरा करने पर जोर रखें. आकस्मिक गतिविधियों पर नियंत्रण बढ़ाएं. सूचना मिलना संभव है.

स्वास्थ्य: ऊर्जा बनाए रखें. स्वास्थ्य की असहजता बढ़ सकती है. सेहत से समझौता न करें.

आर्थिक स्थिति: कारोबार में जिम्मेदारियों को निभाने में आगे रहें. विविध मामले सामान्य रहेंगे.

रिश्ते: घर वाले सहयोग रखेंगे. अन्य के बहकावे में नहीं आएं. भावावेश में न आएं.

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