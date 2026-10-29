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आज 29 अक्टूबर 2026 मेष राशिफल: खानपान पर ध्यान देंगे, वरिष्ठों से भेंट होगी

Aaj ka Mesh Rashifal 29 October 2026, Aries Horoscope Today:  संबंधियों से करीबी बढ़ेगी.  भव्य आयोजन से जुड़ेंगे.  आपसी समन्वय व मान सम्मान का भाव बनाए रखेंगे.  स्वजनों के साथ खुशियों को साझा करेंगे. 

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aries horoscope
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घर परिवार में सहजता बनाए रहेंगे.  व्यक्तिगत कार्यों  में तेजी लाएंगे.  वाणी व्यवहार मधुर बना रहेगा.  अतिथिगण का आगमन संभव है.  अपनों से सुखद भेंट व संवाद बनाए रखेंगे.  खुशियों को बढ़ाने में सफल होंगे.  महत्वपूर्ण चर्चाओं को बल मिलेगा.  श्रेष्ठ जनों से आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.  लाभ और प्रभाव बनाए रखेंगे.  धन संपत्ति के मामले पक्ष में बनेंगे.  विभिन्न कार्य समय पर होंगे.  घर में आनंद का वातावरण बना रहेगा.  वचन बनाए रखेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में उचित अवसर प्राप्त होंगे.  आपसी सहयोग से करियर व्यवसाय संवरेगा.  विभिन्न मामलों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे.  कामकाज में विविध प्रयासों से लाभ संवारेंगे. 


धन संपत्ति- आर्थिक लाभ पर फोकस बढ़ाएंगे.  कार्यविस्तार के मामले गति लेंगे.  बचत बढ़ाएंगे.  सफलता उत्साहित रखेगी.  संग्रह संरक्षण में रुचि रहेगी.  वाणिज्यिक कार्यों  को बल मिलेगा. 

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प्रेम मैत्री- सबके साथ उत्सव आयोजन में शामिल होंगे.  आसपास में शुभता का वातावरण रहेगा.  मन की बात कहने में निसंकोच रहेंगे.  संबंधियों से करीबी बढ़ेगी.  भव्य आयोजन से जुड़ेंगे.  आपसी समन्वय व मान सम्मान का भाव बनाए रखेंगे.  स्वजनों के साथ खुशियों को साझा करेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान पर ध्यान देंगे.  वरिष्ठों से भेंट होगी.  शुभ कार्यों  की रूपरेखा बनेगी.  शारीरिक मामले संवरेंगे.  मनोबल ऊंचा  रहेगा.  व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. 

आज का उपाय: सुहागिनें पति और परिवार के स्वास्थ्य और संरक्षा के लिए करवा चौथ का व्रत रखें.  चंद्रमा को अर्घ्य दें.  देवी लक्ष्मी की पूजा वंदना करें.  विनम्रता बनाए रखें. 

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शुभ अंक : 2, 3 और 9

शुभ रंग : सिंदूरी

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