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आज 26 अक्टूबर 2026 वृष राशिफल: पैसों के मामले में बरतें सावधानी, जल्दबाजी फैसला लेने से बचें

Aaj ka Vrishabh Rashifal 26 October 2026, Taurus Horoscope Today: बड़प्पन से काम लेंगे. मामले लंबित रह सकते हैं. विवेक विनम्रता बनाए रहेंगे. कोर्ट कचहरी के विषयों में उतावली न करें. विदेशयात्रा की संभावना रहेगी.

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taurus horoscope
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आर्थिक मामलों धैर्य दिखाएं. जल्दबाजी में निर्णय न लें. करियर व्यापार में सहज रहें. रिश्तों में संपर्क संवाद बेहतर होगा. बड़प्पन से काम लेंगे. मामले लंबित रह सकते हैं. विवेक विनम्रता बनाए रहेंगे. कोर्ट कचहरी के विषयों में उतावली न करें. विदेशयात्रा की संभावना रहेगी. लक्ष्यों को साधेंगे. समन्वय का प्रयास रहेगा. रिश्ते निभाएंगे. व्यर्थ का दिखावा न करें. बजट व निवेश संबंधी गतिविधियों को बढ़ाए रहेंगे. नौकरी व सेवाकार्य में रुचि बनी रहेगी.

नौकरी व्यवसाय - महत्वपूर्ण मामलों में धैर्य रखें. निवेश बढ़ाने की कोशिश होगी. न्यायिक मामलों में सक्रियता आएगी. आर्थिक लाभ मिलाजुला रहेगा. कार्यों में सहजता दिखाएं.

धन संपत्ति- खर्च पर नियंत्रण रखें. कामकाजी अनुबंधों में स्पष्टता बढ़ाएं. व्यवस्था पर जोर दें. बजट की अनदेखी से बचेंगे. आर्थिक मामलों में सजग रहें. लेनदेन पर ध्यान दें.

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प्रेम मैत्री- जरूरी चर्चा में भी संकोच बना रह सकता है. भेंट में जल्दबाजी न करें. वार्ता में सजगता बढ़ाएं. अपनों के बीच सहज संवाद बनाए रखें. रिश्तों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. मित्रों और विश्वस्तों की अनदेखी न करें. सीख सलाह पर ध्यान दें. अवसर पर पक्ष रखें. मतभेद उभर सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- तार्किक रहें. विरोधी सक्रियता दिखा सकते हैं. स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही से बचें. बड़ी सोच रखें. व्यवहारिकता पर बल दें. खानपान पर ध्यान दें.

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आज का उपाय: भगवान चंद्रमौली शिवशंकर का दुग्ध और जल से अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. निरंतरता रखें.

शुभ अंक : 2, 6 और 8

शुभ रंग : चांदी समान

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