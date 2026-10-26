आज 26 अक्टूबर 2026 मेष राशिफल: आज मिलेगी खुशखबरी, सुख-सुविधाओं में होगा इजाफा

कला कौशल से सभी प्रभावित होंगे. रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे. सुख सौख्य में वृद्धि होगी. सरप्राइज दे सकते हैं. योजनानुसार कार्य गति रखेंगे. सूझबूझ व बड़प्पन से काम लेंगे. सृजनात्मकता और साज सज्जा बनाए रहेंगे. भव्यता पर जोर बढ़ेगा. पेशेवरों अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. महत्वपूर्ण कार्य उचित दिशा में आगे बढ़ा सकेंगे. नवीन प्रयासों को बढ़ावा देंगे. विविध मामलों में पहल का भाव बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली बना रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय - करियर पर फोकस बनाए रहेंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे. विविध प्रयास गति लेंगे. लक्ष्य पर फोकस बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी. कारोबार में तेजी रहेगी.

धन संपत्ति- वित्तीय हितों में बेहतर बने रहेंगे. वाणिज्यिक लाभ संवरेगा. जिम्मेदारी बखूबी उठाएंगे. परस्पर सहयोग रहेगा. दीर्घकालिक योजनाएं बनाए रखेंगे. जीवनस्तर संवार पाएगा.

प्रेम मैत्री- सबके साथ मिलकर रहेंगे. हर्ष आनंद से जीवन बीतेगा. आपसी विश्वास से संबंध संवारेंगे. रिश्तों को मजबूती मिलेगी. सभी का ख्याल रखेंगे. प्रियजनों संग समय बिताएंगे. भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में सहजता रहेगी. परिजनों से खुशी बांटेंगे. चर्चा व संवाद में सहज होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. सेहत सुधरेगी. अवरोध दूर होंगे. पारिवारिक पक्ष बल पाएगा. सूझबूझ से काम लेंगे.

आज का उपाय: भगवान चंद्रमौली शिवशंकर का दुग्ध और जल से अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें.

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शुभ अंक : 1, 2, 8 और 9

शुभ रंग : मैरून

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