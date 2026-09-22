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आज 22 सितंबर 2026 वृष राशिफल: व्यापार में मिलेगी रफ्तार, प्राप्त होगा वित्तीय लाभ

Aaj ka Vrishabh Rashifal 22 September 2026, Taurus Horoscope Today: योजनाओं में गति आएगी. आत्म सम्मान का भाव बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी. आत्मविश्वास बढ़ेगा.

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taurus horoscope
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आर्थिक वाणिज्यिक मामलों में वृद्धि बनी रहेगी. पेशेवर उम्मीद से अच्छा करेंगे. लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी. प्रतिस्पर्धा में अच्छा करेंगे. पद प्रभाव बढ़त पर बना रहेगा. प्रबंधन और प्रशासन के कार्य संवरेंगे. कामकाज उत्तम रहेगा. आर्थिक गतिविधियों में सक्रियता बढ़ेगी. व्यावसायिक संबंध संवरेंगे. आकर्षक प्रस्ताव व समर्थन पाएंगे. योजनाओं में गति आएगी. आत्म सम्मान का भाव बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी. आत्मविश्वास बढ़ेगा.

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी प्रयासों में तेजी लाएंगे. लक्ष्य के प्रति समर्पण बना रहेगा. नियम निरंतरता बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण लक्ष्य साधेंगे. नवीन विषयों में सभी का सहयोग प्राप्त होगा.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ प्रतिशत बढत पर रहेगा. पेशेवर बेहतर प्रदर्शन करेंगे. करियर कारोबार में फोकस रखेंगे. व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेंगी.यात्रा हो सकती है. लंबित योजनाएं संवरेंगी.

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प्रेम मैत्री- प्रिय से भेंट होगी. व्यवहार में मधुरता बढ़ेगी. भेंटवार्ता के अवसर बनेंगे. घर में अनुकूलता रहेगी. करीबी जन प्रसन्न रहेंगे. भावनात्मक मामलों में बेहतर रहेंगे. प्रेम में सफलता मिलेगी. दिल की बात कह पाएंगे. रिश्तों में ऊर्जा बनाए रखेंगे. संबंधो में शुभता रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- उत्साह से आगे बढ़ेंगे. सेहत सुधार लेगी. मनोबल से कार्य करेंगे. सामंजस्य में वृद्धि होगी. सक्रियता बढ़ाएंगे.

आज का उपाय: शिवशंभू के अंशावतार पवनपुत्र हनुमान जी की पूजा करें. सुंदरकांड और चालीसा पढ़ें. लाल वस्तुए दान करें. पहल बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 4, 5, 6 और 9

शुभ रंग : मरून

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