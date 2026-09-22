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आज 22 सितंबर 2026 मेष राशिफल: पदोन्नति पाएंगे, साथीगण सहयोगी होंगे

Aaj ka Mesh Rashifal 22 September 2026, Aries Horoscope Today: प्रबंधन में बेहतर बने रहेंगे. अधिकारियों का समर्थन पाएंगे. सभी कार्यों में लाभ होगा. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. सभी क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन करेंगे.

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aries horoscope
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करियर व्यापार में अनुकूलन बना रहेगा. सफलता प्रतिशत ऊंचा होगा. आर्थिकी बल पाएगी. विविध लाभ के अवसरों को भुनाएंगे. प्रशासनिक प्रयासों में आगे रहेंगे. चहुंओर शुभता रहेगी. महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी दिखाएंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी. उल्लेखनीय मामले बनेंगे. इच्छित कार्य पूरे करेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. लेनदेन में बेहतर रहेंगे. सत्ता के लोगों से करीबी बढ़ाने में मदद मिलेगी. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. विभिन्न मामले संवरेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी बने रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- व्यापार संवार पाएगा. प्रबंधन में बेहतर बने रहेंगे. अधिकारियों का समर्थन पाएंगे. सभी कार्यों में लाभ होगा. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. सभी क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन करेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ बढ़ेगा. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे. प्रतिस्पर्धा पर जोर देंगे. सभी का भरोसा जीतेंगे. कार्यगति तेज बनाए रखेंगे. वरिष्ठों से सलाह रखेंगे. पदोन्नति पाएंगे.

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प्रेम मैत्री- घर परिवार के लोग आपसी विश्वास बनाए रखेंगे. भावनात्मक पक्ष संबल होगा. खुशियों को साझा करेंगे. हर्ष आनंद का वातावरण् बना रहेगा. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. अपनों के लिए प्रयास करेंगे. सौदर्यबोध बढ़ेगा. सामंजस्य बना रहेगा. साथीगण सहयोगी होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यव्यवस्था पर जोर होगा. अनुशासन बढ़ेगा. विनम्रता से काम लेंगे. अनुबंधों में आगे बढ़ेंगे. रोग दोष दूर होंगे. स्वास्थ्य संवरेगा.

आज का उपाय: शिवशंभू के अंशावतार पवनपुत्र हनुमान जी की पूजा करें. सुंदरकांड और चालीसा पढ़ें. लाल वस्तुए दान व प्रयोग करें. सहयोग बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 5 और 9

शुभ रंग : गेरुआ

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