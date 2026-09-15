आज 15 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: आधुनिक प्रशिक्षण पर जोर होगा, अनुभवियों की सलाह बनाए रखेंगे

मित्रों के साथ समय बिताएंगे. आपसी सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. जोखिम के कार्यों में रुचि ले सकते हैं. योजनाएं उचित गति पाएंगी. कामकाजी अवसर बढ़ेंगे. कला कौशल को बल मिलेगा. मित्रों को समय देंगे. अपनों की खुशी के लिए प्रयासरत रहेंगे. स्वजनो में आदर स्नेह की भावना बढ़ेगी. व्यक्तिगत विषयों में उच्च प्रदर्शन बनाए रखेंगे. समकक्षों का साथ रहेगा. उत्साह उमंग से कार्य करेंगे. शिक्षण प्रशिक्षण पर जोर होगा. महत्वपूर्ण विषयों को आगे बढ़ाएंगे. परिवार में समय देंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- कार्यव्यापार का स्तर बेहतर रहेगा. आधुनिक प्रशिक्षण पर जोर होगा. अनुभवियों की सलाह बनाए रखेंगे. लक्ष्यपूर्ण गतिविधियों में आगे रहेंगे. प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ बढ़ा रहेगा. वित्तीय कार्यों में सकिय्रता रखेंगे. प्रलोभन में नहीं आएंगे. जिम्मेदारी लेने का भाव रहेगा. पद प्रभाव बढ़ा रहेगा. अवसरों को बढ़ावा मिलेगा.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों के साथ शुभ समय बिताएंगे. एक दूसरे की खुशी बढ़ाएंगे. अपनों के साथ हर्ष आनंद से जिएंगे. यादगार पल बिताएंगे. भ्रमण व मनोरंजन के अवसर बढ़ेंगे. तालमेल बनाकर आगे बढ़ेंगे. करीबियों पर विश्वास बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण बात साझा करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खुद पर फोकस होगा. निजी विषयों में रुचि रखेंगे. सजगता बढे़गी. सेहत अच्छी रहेगी. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. सुंदरकांड का पाठ करें. लाल वस्तुओं का दान करें. सक्रियता रखें.

Advertisement

शुभ अंक : 5, 6, 7 और 9

शुभ रंग : आसमानी

---- समाप्त ----