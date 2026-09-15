आज 15 सितंबर 2026 वृष राशिफल: विरोधियों की सक्रियता बनी रहेगी, उलझन बढ़ने की आशंका है

कार्ययोजनाओं को सावधानी से आगे बढ़ाएंगे. सफलता प्रतिशत सामान्य रहेगा. जिम्मेदारी स्वीकार करने में जल्छबाजी से बचें. कामकाजी वार्ताएं सामान्य रहेंगी. व्यवस्था पर निंयत्रण बनाए रखें. सामंजस्य से काम लें. कार्य व्यापार में रुटीन रखें. जरूरी कार्यों में नियमितता बढ़ाएं. सहकर्मियों का समर्थन रहेगा. उधार में रुचि रहेगी. व्यक्तिगत उपलब्धियों पर फोकस रखेंगे. कर्मठता पर बल बना रहेगा. कार्यगति अच्छी रहेगी. व्यक्तिगत मामले लंबित रह सकते हैं.

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नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक अनुशासन बनाए रखें. परिश्रम पर भरोसा बढ़ाएं. व्यवस्था पर जोर दे. सेवा संवाद बेहतर बनाए रखें. करियर में गंभीरता दिखाएं. मेहनत से परिणाम संवारेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लेनदेन में धैर्य दिखाएं. विरोधियों की सक्रियता बनी रहेगी. उलझन बढ़ने की आशंका है. अनुभवियों का साथ पाएंगे. वरिष्ठजन प्रसन्न रहेंगे. उधार से बचें. सजग रहें.

प्रेम मैत्री- परिचितों का साथ बना रहेगा. आपसी विश्वास उत्साह बढ़ाएगा. मन की कहने में संकोच होगा. भावनात्मक विषयों में सहजता रखें. बहकावे में नहीं आएं. जिद से बचें. अनजानों से दूरी रखें. रिश्तों में संवेदनशील रहें. रिश्तों में धैर्य रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- रुटीन पर ध्यान दें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. शारीरिक संकेतों के प्रति सजग रहें. स्पष्टता और नियंत्रण बढ़ाएं.

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. सुंदरकांड का पाठ करें. लाल वस्तुओं का दान करें. विनम्र रहें.

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शुभ अंक : 6, 7 और 9

शुभ रंग : चांदी समान

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