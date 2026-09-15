आज 15 सितंबर 2026 मेष राशिफल: टीम वर्क को आगे बढ़ाएंगे, कारोबारी मामले संवार पर रहेंगे

साझीदारी से संबंधित मामलों को आगे बढ़ाएंगे. लापरवाही व ढिलाई से बचेंगे. लेनदेन में सहजता रखेंगे. विविध मामलों में गति आएगी. अनुबंधों में स्पष्टता पर जोर होगा. जिम्मेदारों से भेंट होगी. आर्थिक क्षेत्र में उछाल आएगा. उद्योग कार्यों में सहकार बेहतर रहेगा. पारिवारिक स्थिति शुभकर रहेगी. घर में आपसी विश्वास और सहयोग बनाए रखेंगे. व्यापार में परिस्थितियां प्रभावपूर्ण बनी रहेंगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. स्वजनों का सहयोग रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- व्यवस्था प्रबंद्यन मजबूत रहेगा. टीम वर्क को आगे बढ़ाएंगे. कारोबारी मामले संवार पर रहेंगे. महत्वपूर्ण प्रयास बल पाएंगे. चहुंओर सकारात्मक परिणाम बनेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय विषयों में योजनानुसार कार्य करेंगे. पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. लाभ में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक संबंध घनिष्ठ होंगे. मित्रता में मिठास बढ़ेगी. व्यक्तिगत रिश्तों में मजबूती आएगी. प्रेम में सुखद क्षण बनेंगे. वातावरण में सरलता बनी रहेगी. चर्चा संवाद संवारंेगे. सहज प्रस्ताव मिलेंगे. मन के मामलों में मजबूती आएगी. विनम्रता बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. अनुशाासन से आगे बढ़ेंगे. उत्साह मनोबल उूंचा होगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा.

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. सुंदरकांड का पाठ करें. लाल वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. वचन रखें.

शुभ अंक : 3, 6, 7 और 9

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शुभ रंग : लाल

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