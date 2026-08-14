आज 14 अगस्त 2026 वृष राशिफल: निजी कार्यों में रुचि बढ़ाएं, घर में साज संवार रहेगी

घर से करीबी बढ़ाएंगे.निजी यात्राओं पर जा सकते हैं.पारिवारिक मामलों में रुचि बढ़ेगी.सुविधाओं को बढ़ाएंगे.भौतिक वस्तुओं की खरीदी कर सकते हैं.भावनात्मक मामलों में धैर्य दिखाएंगे.जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें.आवश्यक विषयों में सक्रियता रहेगी.आपसी विश्वास से कार्य करें.करीबियों से सहजता रखें.गरिमा गोपनीयता बढ़ाएं.वाद विवाद टालेंगे.समता व संतुलन बढ़ाएंगे.परिवार से करीबी बढ़ेगी.कामकाजी उपलब्धियों पर फोकस रहेगा.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- वरिष्ठों से भेंट बढ़ाएंगे.परिचय का लाभ लेंगे.योजनाओं पर अमल बढ़ेगा.प्रबंधकीय विषयों पर ध्यान रहेगा.वाणिज्यिक मामले संवार पाएंगे.संकीर्णता को त्यागें.

धन संपत्ति-- आर्थिकी पूर्ववत् रहेगी.शासन के कार्यों में रुचि बढ़ेगी.पैतृक लाभ पर फोकस होगा.आर्थिक विषयों में हड़बड़ी से बचें.लोभ प्रलोभन में नहीं आएं.तार्किकता बनाए रखें.

प्रेम मैत्री- संबंधों में सहनशील बने रहें.रिश्ते मजबूत बनाने पर जोर होगा.करीबियों का साथ समर्थ रहेगा.भावनात्मक पक्ष में सुधार होगा.भेंटवार्ता अनुकूल रहेगी.विनय व सामंजस्य से काम लें.करीबियों की सुनें.अपनों को अनदेखा न करें.प्रेम और स्नेह का व्यवहार बढ़ाएं.



स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार में धैर्य और धर्म रखें.निजी कार्यों में रुचि बढ़ाएं.घर में साज संवार रहेगी.नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं.खानपान में सुधार लाएं.

आज का उपाय: महिषासुरमर्दिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.मीठा बांटें.बड़प्पन रखें.

शुभ अंक : 5 ,6 और 8

Advertisement

शुभ रंग : ओपल व्हाइट

---- समाप्त ----