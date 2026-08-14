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आज 14 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: चर्चा में बेहतर रहेंगे,अपनों की मदद करें

Aaj ka Mithun Rashifal 14 August 2026, Gemini Horoscope Today: खुशियां बांटेंगे.खानपान आकर्षक रहेगा.विवेक बनाए रहेंगे.आलस्य त्यागें.प्रदर्शन संवरेगा.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.मन के मामलों में शुभता बनी रहेगी.

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gemini horoscope
gemini horoscope

कार्यक्षेत्र में पहल का भाव बना रहेगा.सभी से सामांजस्य बढ़ाएंगे.करियर कारोबार में प्रभावी रहेंगे.प्रबंधन के कार्य सधेगे.अनुशासन बढ़ाएंगे.परिवार में हर्ष उत्साह रहेगा.यात्रा की संभावना बेहतर है.सूचना संचार में बेहतर रहेंगे.भाई बंधुओं से करीबी बढ़ेगी.साहस पराक्रम से परिणाम संवारेंगे.सामाजिक संवाद में बेहतर बने रहेंगे.सबको साथ बनाए रखने पर जोर होगा.भावनात्मक विषयों में सहजता रखेंगे.विविध जानकारी जुटाने पर जोर होगा.

नौकरी व्यवसाय- सहकारिता संवार पर रहेंगी.साझीदारी में रुचि रखेंगे.कार्यव्यवस्था बेहतर बनाए रहेंगे.बड़प्पन की सोच रखें.आवश्यक कार्यों में सूझबूझ रखेंगे.लाभ प्रतिशत अपेक्षित रहेगा.

धन संपत्ति-- आर्थिक वाणिज्यिक प्रयास पक्ष में रहेंगे.सक्रियता व सहकारिता बनाए रखेंगे.वित्तीय उपलब्धियां बल पाएंगी.महत्वपूर्ण लक्ष्यों को साधेंगे.कामकाजी में प्रभाव बढ़ा रहेगा.

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प्रेम मैत्री- भाईचारा मजबूती पाएगा.स्वजनों से भेंट होगी.भावनात्मक चर्चा बेहतर रहेंगे .अपनों की मदद करेंगे.प्रियजनों के साथ यादगार वक्तबिताएंगे.अतिथियों आगमन बना रहेगा.संबंधों पर फोकस रखेंगे.आपसी विश्वास बल पाएंगे.मन के मामलों में शुभता बनी रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- अपनों में खुशियां बांटेंगे.खानपान आकर्षक रहेगा.विवेक बनाए रहेंगे.आलस्य त्यागें.प्रदर्शन संवरेगा.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

आज का उपाय: महिषासुरमर्दिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.सहकार बढ़ाएं.

शुभ अंक : 5, 6 और 8

शुभ रंग : वासंती

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