आज 11 नवंबर 2026 मेष राशिफल: रिश्तों में बढ़ सकता है तनाव, आज इन मामलों में रहें सतर्क

व्यक्तिगत विषयों में अधिक रुचि रहेगी. परिवार के लोगों का सहयोग बना रहेगा. सफेदपोश ठगों से बचाव रखें. नीति नियमों का बनाए रखें. जरूरी सूचनाएं मिल सकती हैं. बड़प्पन की सोच बनाए रखें. लक्ष्य के प्रति समर्पण दिखाएं. परिजनों के साथ संवाद पर जोर बना रहेगा. सभी मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. विनम्र रहेंगे. कार्य विस्तार की योजनाएं गति लेंगी. स्पष्टता बनाए रखें. वचन पालन बढ़ाएं. संतुलन बनाकर आगे बढ़ें. सूझबूझ और धैर्य पर जोर दें.

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नौकरी व्यवसाय- सभी मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतें. अपनों की सलाह से कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. पेशेवरों का प्रदर्शन साधारण बना रहेगा. रुटीन मामलों पर फोकस बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिकी सामान्य रहेगी. अनुबंधों में उतावली न करें. करीबियों का सहयोग मिलेगा. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. अनुशासन पर बल बनाए रखें. सफलता का प्रतिशत मिलाजुला रहेगा.

प्रेम मैत्री- भेंट में अतिउत्साह से बचें. चर्चा में सजगता बनाए रहें. परिजनों से सहकार बना रहेगा. करीबी सकारात्मकता बनाए रहेंगे. भावनात्मक मामलों में दबाव की स्थिति में रह सकते हैं. व्यक्तिगत विषयों में भ्रम व बहकावे में न आएं. बात कहने में जल्दबाजी न करें. रिश्तों में विश्वास रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- फोकस बढ़ाएं. आवश्यक कार्य समस पर पूरे करें. पहल पराक्रम से बचें. सक्रियता बनाए रहें. व्यक्तित्व संवार पर बना रहेगा.

आज का उपाय: विघ्नहर्ता सिद्धिविनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. पान और मोदक चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें. परिजनों की सुनें.

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शुभ अंक : 5 और 9

शुभ रंग : अखरोट समान

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