आज 11 नवंबर 2026 वृष राशिफल: आज कारोबार में आएगी तेजी, धन लाभ के साथ बढ़ेगी बचत!

आसपास के वातावरण को बेहतर बनाने और के ऊर्जा सही दिशा में संचालन में सफल रहेंगे. आपसी सूझबूझ से कार्य करेंगे. बहस से बचेंगे. नीति नियम बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजगता बढ़ाएंगे. पूर्व मामले उभर सकते हैं. विरोधी सक्रियता रखेंगे. बड़ों के सानिध्य पर जोर देंगे. सहकारिता के कार्यों को गति मिलेगी. लक्ष्यों को पूरा कर लेने का प्रयास बनाए रखेंगे. सामंजस्यता बनाए रहेंगे. चर्चा संवाद में पहल रखेंगे. सभी का भरोसा जीतेंगे. लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- साझीदारी के प्रयासों को बढ़ाएंगे. उद्योग कार्यों को दिशा देंगे.योजनाएं संवार पर बनी रहेंगी. व्यापार में तेजी रखेंगे. लाभ अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. तैयारी से आगे बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- भूमि भवन के मामलों में गति आएगी. वित्त प्रबंधन व व्यवसाय में रुचि रहेगी. वित्तीय कार्यों में तेजी लाएंगे. बचत व लाभ में वृद्धि होगी. आर्थिक पक्ष संवार पर बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- करीबियों से रिश्ते मधुर बनाए रखेंगे. अपनों से सुख बांटेंगे. सूचनाएं साझा करेंगे. निजी विषयों में समन्वय से आगे बढ़ेंगे. चर्चा संवाद में विनम्रता रखेंगे. मन के मामलों में बड़प्पन दिखाएंगे. निजी संबंध प्रभावित रहेंगे. व्यक्तिगत संबंधों पर जोर रहेगा. मित्रों का सहयोग पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास बढ़ेगा. वाणी व्यवहार संवारेंगे. मनोबल रखेंगे. सात्विकता पर जोर देंगे. सतर्कता रहेंगे. स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील होंगे.

आज का उपाय: विघ्नहर्ता सिद्धिविनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. पान और मोदक चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें. व्यवस्था पर ध्यान दें. विनम्रता रखें.

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शुभ अंक : 2, 5 और 6

शुभ रंग : सिल्वर

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