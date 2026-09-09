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आज 9 सितंबर 2026 वृष राशिफल: छोटी बातों को अनदेखा करेंगे, प्रेम-स्नेह का भाव बढ़ा रहेगा

Aaj ka Vrishabh Rashifal 9 September 2026, Taurus Horoscope Today: विवेक विनम्रता बढ़ाएंगे. छोटी बातों को अनदेखा करेंगे. प्रेम और स्नेह का भाव बढ़ा रहेगा. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. अनोखी कोशिश रखेंगे. स्वजनों का साथ पाएंगे.

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taurus horoscope
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आर्थिक कारोबार बेहतर बना रहेगा. लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. भेंटवार्ता में सफल होंगे. कार्य योजनाएं आकार लेंगी. साहस पराक्रम के प्रदर्शन में आगे रहेंगे. महत्वपूर्ण विषयों को विश्वास से आगे बढ़ाएंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. तालमेल बनाए रखेंगे. विविध मामले व्यवस्थित रहेंगे. बड़ी सोच बनाए रखें. व्यावसायिक स्तर पर उम्दा प्रदर्शन करेंगे. सभी से संपर्क संवाद संवारेंगे. वाद-विवाद से दूर रहेंगे. घरेलु मामले सुखद रहेंगे. तार्किक संतुलन बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- लक्ष्य साधने का समय है. वाणिज्यिक विषय गति पाएंगे. पहल पराक्रम के प्रयास बनाए रखें. करियर में उत्साह बना रहेगा. पेशेवर उम्मीद पर खरे उतरेंगे.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक योजनाओं में पहल बढ़ाएंगे. लाभ एवं प्रभाव ऊंचा बनाए रहेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. वित्तीय परिस्थितियों पर नियंत्रण रखेंगे. वाणिज्यिक कार्यों को गति देंगे.

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प्रेम मैत्री- पारिवारिक गतिविधियों में रुचि लेंगे. भावनातमक मामले गति पाएंगे. अपनों की सुनेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. विवेक विनम्रता बढ़ाएंगे. छोटी बातों को अनदेखा करेंगे. प्रेम और स्नेह का भाव बढ़ा रहेगा. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. अनोखी कोशिश रखेंगे. स्वजनों का साथ पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- निरंतरता रखेंगे. सेहत सामान्य रहेगी. नियमित जांच कराएं.  खानपान पर जोर रखेंगे. सुविधाओं में वृद्धि होगी. समकक्षों से सामंजस्य रखेंगे.

आज का उपाय: रिद्धी सिद्धी के स्वामी भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. सामंजस्यता बनाए रखें.

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शुभ अंक : 5, 6 और 9

शुभ रंग : समुद्री

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