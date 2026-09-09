आज 9 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: सुखद चर्चा के अवसर रहेंगे, भाव प्रदर्शन में सहज रहेंगे

घर में श्रेष्ठ वातावरण रहेगा. सबसे बेहतर चर्चा संवाद बनाए रखेंगे.घर परिवार में हर्ष आनंद बना रहेगा. कुटुम्ब में उत्सव आयोजन संभव है. जीवन स्तर ऊंचा बनाए रखने की भावना बल पाएगी. रिश्तों में मजबूती आएगी. पारिवारिक मामलों में बड़प्पन बढ़ाएंगे. नकारात्मक लोगों से दूरी रखेंगे. संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रहेंगे. भेंटवार्ता में सहज सतर्कता बढ़ाएंगे. कुल परिवार के रिश्तों को संवारेंगे. अनाश्यक बहस से बचेंगे. स्वजनों से मीठा व्यवहार रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में अपेक्षित परिणाम पाएंगे. व्यक्तिगत प्रयास बेहतर होंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करियर कारोबार अपनों का सहयोग रहेगा. विविध मामलों को गति देंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष संवार पाएगा. योजनाओं को गति मिलेगी. वित्तीय लाभ बेहतर बने रहेंगे. पूंजी बढ़ेगी. बचत व संग्रह में वृद्धि होगी. विभिन्न प्रयास पक्ष में बनेंगे. नवीन संभावनाएं बढ़ेंगी.

प्रेम मैत्री- सबको साथ लेकर चलेंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे. संबंधों में शुभता बनी रहेगी. प्रियजनों से खुशियां साझा करेंगे. सुखद वार्ता के संयोग बनेंगे. सुखद चर्चा के अवसर रहेंगे. भाव प्रदर्शन में सहज रहेंगे. रिश्तों पर ध्यान देंगे. करीबियों का सहयोग मिलेगा. प्रेम स्नेह को बढ़ावा मिलेगा. सभी प्रसन्न रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विश्वास बढे़गा. उत्साह मनोबल ऊंचा बना रहेगा. जिद में न आएं. विरोधी शांत रहेंगे. प्रभाविता बनी रहेगी. स्वास्थ्य जांच नियमित रखेंगे.

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आज का उपाय: रिद्धी सिद्धी के स्वामी भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. आदरभाव बनाए रखें.

शुभ अंक : 1, 5 और 9

शुभ रंग : हरा

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