आज 5 सितंबर 2026 वृष राशिफल: सेहत पर ध्यान दें, धनधान्य बढ़ेगा

सफलता की राह पर तेजी से आगे बढ़ते रहेंगे. पारिवारिक मामलों में खुशियों को बढ़ावा देंगे. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. कार्यविस्तार पर जोर रखेंगे. आपसी संबंधों में प्रभाव बनाए रखेंगे. अतिथि आगमन बना रहेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. मान सम्मान देंगे. साथीगणों का समर्थन बना रहेगा. साझेदारी की भावना रहेगी. यात्रा संभव है. आनंद के क्षण बने रहेंगे. घर परिवार में सहज वातावरण बना रहेगा. निसंकोच महत्वपूर्ण कार्य आगे बढ़ाएंगे. धनधान्य बढ़ेगा.



नौकरी व्यवसाय- इच्छित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. वाणिज्यिक प्रयास बेहतर बनेंगे. कार्ययोजनाओं पर फोकस रखेंगे. साख सम्मान वृद्धि बनी रहेगी. पेशेवर मामलों में सक्रियता रहेगी. बड़प्पन से काम लेंगे.

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धन संपत्ति- लेनदेन में उत्साह रहेगा. वित्तीय कार्यों को बढ़ावा देंगे. कारोबारी विषयों व बैंकिंग पर ध्यान देंगे. बचत बल पाएगी. व्यर्थ संवाद से बचेंगे. पेशेवर आपसी भरोसा बढ़ाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों से सहकार बढ़ाए रहेंगे. घर में खुशी बढ़ेगी. सभी का साथ और समर्थन प्राप्त होगा. धूर्त से दूरी बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह के प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों में सहजता बनी रहेगी. कुटुम्बियों से भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. सभी सहयोगी होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सहयोग बढ़ेगा. खानपान आकर्षक रहेगा. सेहत पर ध्यान दें. साख सम्मान बढ़ाए रखें. मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. कर्मफलदाता शनिदेव का स्मरण करें. तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. पीड़ित की मदद करें.

शुभ अंक : 5, 6 और 8

शुभ रंग : श्वेत

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