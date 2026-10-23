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आज 23 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: सहजता से कार्य करें, उकसावे से बचें

Aaj ka Kark Rashifal 23 October 2026, Cancer Horoscope Today: विनम्रता रखें.  संपर्क संवाद में स्पष्टता रखें.  स्वास्थ्य पूर्ववत् बना रहेगा.  क्रोध व आवेश में नहीं आएं.  सहजता से कार्य करें.  उकसावे से बचें.

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cancer horoscope
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समय साधारण प्रभाव का बना हुआ है.  लंच के बाद सकारात्मकता बढ़ेगी.  कार्यव्यवस्था का उल्लंघन न करें. विनम्रता से काम निकालें.  रुटीन संवारें.  सहजता सरलता से आगे बढ़ें.  बहस विवाद को टालें.  सेहत के प्रति सजग रहें.  लोगों पर जल्द भरोसा न करें.  सबका सम्मान रखें.  सहज गति से आगे बढ़ते रहें.  आवश्यक कार्यों  में धैर्य बनाए रखें.  घर परिवार में शुभता रहेगी.  अपनों के सहयोग कार्य पूरे करेंगे.  परस्पर विश्वास रखेंगे.  नीति नियमों पर फोकस रहेगा. 

नौकरी व्यवसाय-  आर्थिक मामलों में सहज स्थिति रहेगी.  अप्रत्याशित परिणामों पर अंकुश बना रखें.  तात्कालिक विषयों पर फोकस बढ़ाएं.  सूझबूझ से कार्यगति आगे बढ़ाएं.  धैर्य से राह निकालेंगे. 

धन संपत्ति- पेशेवरों से सीख सलाह बनाए रखेंगे.  वित्तीय गतिविधियों में अवसर पर निर्णय लें.  खर्च बढ़ा हुआ रह सकता है.  नियंत्रण बढ़ाएं.  आर्थिक पक्ष में जल्दबाजी नहीं दिखाएं.  विवेक बढ़ेगा. 

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प्रेम मैत्री- भावनात्मक विषयों में सजग रहें.  जरूरी सूचना मिल सकती है.  लोग सहयोग रखेंगे.  परामर्श से कार्य करेंगे.  निजी संबंधों को महत्व दें.  मित्रगण साथ बनाए रहेंगे.  रिश्तों में सहनशीलता रखेंगे.  भावुकता में आने से बचेंगे.  प्रियजनों की अनदेखी न करें.  भावनात्मक पक्ष मजबूत रखेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- विनम्रता रखें.  संपर्क संवाद में स्पष्टता रखें.  स्वास्थ्य पूर्ववत् बना रहेगा.  क्रोध व आवेश में नहीं आएं.  सहजता से कार्य करें.  उकसावे से बचें. 

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आज का उपाय: राक्षसों को वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.  ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.  श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.  सतर्क रहें. 

शुभ अंक : 2, 5, 6 और 7

शुभ रंग : सिल्वर

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