scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Arthik Rashifal 9 सितंबर 2026: वृषभ राशि वालों की व्यापारिक गतिविधियां होंगी तेज, जानें सभी राशियों का हाल

Aaj ka Arthik Rashifal 9 September 2026 (आर्थिक राशिफल): अपनी वित्तीय परिस्थितियों पर नियंत्रण बनाकर रखें. व्यावसायिक गतिविधियों को गति देने से स्थिति अधिक अनुकूल और बेहतर बनेगी.

Advertisement
X
arthik_rashifal horoscope
arthik_rashifal horoscope

मेष राशि: आर्थिक कार्यों में बनी रहेगी गति, लाभ की कोशिशें रखें जारी
मेष राशि के जातकों के आर्थिक कार्यों में लगातार गति बनी रहेगी. आपको लाभ की कोशिशों को निरंतर बनाए रखने की आवश्यकता है.

उचित जांच-पड़ताल किए बिना किसी अन्य व्यक्ति पर भरोसा न करें. आपके लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. कार्यक्षेत्र में अधिकारी वर्ग से पूरा सहयोग प्राप्त होगा.

वृष राशि: वाणिज्यिक योजनाओं में पहल बढ़ाएं, वित्तीय स्थिति पर रखें नियंत्रण
वृष राशि के जातक वाणिज्यिक योजनाओं में अपनी पहल बढ़ाएंगे. आपका लाभ एवं प्रभाव ऊंचा बना रहेगा और आपको अवसरों का लाभ उठाना होगा.

सम्बंधित ख़बरें

Kal Ka Rashifal 9 September 2026
3 राशियों के लिए कल का दिन रहेगा बहुत शानदार, यहां पढ़ें पूरा राशिफल
shukra gochar 2026
59 दिनों तक 5 राशियां रहेंगी मालामाल! शुक्र मचाएंगे धमाल
bhagya chakra daily horoscope aries to pisces
अलग-अलग दिशाओं का जीवन में महत्व क्या है? देखें भाग्य चक्र
कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल
surya ketu yuti 2026
सिंह राशि में सूर्य-केतु की अद्भुत युति! 4 राशियों की बढ़ेगी आमदनी

अपनी वित्तीय परिस्थितियों पर नियंत्रण बनाकर रखें. व्यावसायिक गतिविधियों को गति देने से स्थिति अधिक अनुकूल और बेहतर बनेगी.

मिथुन राशि: आर्थिक पक्ष में होगा बड़ा सुधार, बचत और संग्रह में होगी वृद्धि
मिथुन राशि के जातकों का आर्थिक पक्ष संवर पाएगा और योजनाओं को नई गति मिलेगी. वित्तीय लाभ पहले से बेहतर बने रहेंगे.

आपकी पूंजी बढ़ेगी तथा बचत और संग्रह में वृद्धि देखने को मिलेगी. आपके विभिन्न प्रयास आपके पक्ष में बनेंगे और नवीन संभावनाएं लगातार बढ़ेंगी.

Advertisement

कर्क राशि: उद्योग-व्यापार में मिलेगी सफलता, पैतृक कार्य होंगे मजबूत
कर्क राशि के जातक उद्योग और व्यापार में पूरी तरह सफल रहेंगे. आपके पैतृक कार्य संवरेंगे तथा लाभ और प्रबंधन में संतुलन बना रहेगा.

बैंकिंग कार्यों में आपकी रुचि रहेगी और विभिन्न माध्यमों से प्रस्ताव मिलेंगे. पेशेवर गतिविधियां आपके लिए काफी हितकर बनी रहेंगी.

सिंह राशि: बजट की न करें अनदेखी, उतावली में कदम उठाने से बचें
सिंह राशि के जातकों के शासन और प्रशासन से जुड़े कार्य प्रभावित होंगे. निवेश पर आपका जोर बना रहेगा और सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे.

लक्ष्य फिलहाल लंबित रह सकते हैं. उतावली में कोई भी कदम उठाने से बचें और अपने तय बजट की बिल्कुल अनदेखी न करें.

कन्या राशि: आर्थिक हितों पर रहेगा पूरा फोकस, चर्चा में बरतें सावधानी
कन्या राशि के जातकों का पूरा फोकस अपने आर्थिक हितों पर रहेगा. अपने लक्ष्य को बनाए रखें और हर क्षेत्र में सहजता बढ़ाएं.

पेशेवर चर्चा में बेहद सावधान रहने की जरूरत है. अपनी योजनाओं की तैयारी बढ़ाएं, क्योंकि जल्द ही लाभ के बेहतरीन अवसर निर्मित होंगे.

तुला राशि: सत्ता से जुड़े मामले होंगे हितकर, लेनदेन में होगा बड़ा फायदा
तुला राशि के जातकों के लिए सत्ता के मामले काफी हितकर साबित होंगे. सबको साथ लेकर चलने से आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा.

Advertisement

सफलता का प्रतिशत काफी ऊंचा रहेगा. लेन-देन के मामलों में स्थिति बेहतर बनी रहेगी, जिससे आपके लाभ और प्रभाव में वृद्धि होगी तथा इच्छित कार्य पूरे होंगे.

वृश्चिक राशि: व्यावसायिक प्रशिक्षण में होगा सुधार, महत्वपूर्ण निर्णय लेने में होंगे सफल
वृश्चिक राशि के जातकों के व्यावसायिक प्रशिक्षण में सुधार होगा. आप महत्वपूर्ण निर्णय लेने में पूरी तरह सफल रहेंगे.

चारों ओर आपका साहस, पराक्रम और प्रभाव बना रहेगा. आप सभी का भरोसा जीतेंगे और आपसी सहयोग से सफलता का प्रतिशत पहले से बेहतर बनाए रखेंगे.

धनु राशि: निर्णय लेने में न करें जल्दबाजी, आर्थिक व्यवस्था पर दें ध्यान
धनु राशि के जातक अपनी आर्थिक व्यवस्था और अनुशासन पर विशेष बल रखेंगे. आपका व्यवसाय आज सामान्य बना रहेगा.

कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में उतावली न करें. कार्य से जुड़ी आवश्यक जानकारियां जुटाएं, इसमें आपको अपने करीबियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा.

मकर राशि: बचत और लाभ में होगी वृद्धि, सहकारिता की भावना रखें मजबूत
मकर राशि के जातक सहकारिता बनाए रखेंगे और अपने वित्तीय व वाणिज्यिक प्रयासों में तेजी लाएंगे. इससे आपकी बचत और लाभ में वृद्धि होगी.

भूमि और भवन के मामलों में पहल करें. उद्यमिता में आपकी रुचि बढ़ेगी और किसी नवस्थापना के प्रति भी आकर्षण बना रहेगा.

कुंभ राशि: वाणिज्यिक विषयों पर बढ़ाएं ध्यान, ठगों से सावधान रहने की जरूरत
कुंभ राशि के जातक वाणिज्यिक विषयों पर अपना ध्यान बढ़ाएं. आपको आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे, लेकिन बजट के अनुरूप ही खर्च बनाए रखें.

Advertisement

अधिक बोलने या बड़बोली से बचें और अपना रूटीन संवारें. चालाक लोगों और ठगों से सावधान रहें तथा महत्वपूर्ण कार्यों में निरंतरता बनाए रखें.

मीन राशि: आर्थिक गतिविधियों में आएगा उछाल, बातचीत और अनुबंधों में रखें स्पष्टता
मीन राशि के जातकों की आर्थिक गतिविधियों में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा. आपकी बचत और आय के मामले पूरी तरह संतुलित रहेंगे.

स्थितियों पर आपका नियंत्रण बढ़ेगा और कामकाज में तेजी रहेगी. व्यावसायिक बैठकों में वृद्धि होगी और अनुबंधों में सभी नियमों का कड़ाई से पालन करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Arthik Rashifal 9 सितंबर 2026: वृषभ राशि वालों की व्यापारिक गतिविधियां होंगी तेज, जानें सभी राशियों का हाल |
    Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 9 सितंबर 2026: आज 9 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि |
    आज 9 सितंबर 2026 मीन राशिफल: चत व आय के मामले संतुलित रहेंगे, परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे |
    आज 9 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: ठगों से सावधान रहें, महत्वपूर्ण कार्यों में निरंतरता बढ़ाएं |
    आज 9 सितंबर 2026 मकर राशिफल: व्यक्तिगत संबंधों पर जोर रहेगा, महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं |
    आज 9 सितंबर 2026 धनु राशिफल: रिश्तों में ऊर्जा रखें, चर्चा में सजगता व सहयोग बनाए रहेंगे |
    दिल्ली: नरेला प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड के आरोपियों का एनकाउंटर, दो के पैरों में लगी गोली |
    आज 9 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: सुख सौख्य साझा करेंगे, स्वजन प्रसन्न रहेंगे |
    आज 9 सितंबर 2026 तुला राशिफल: लेन-देन में बेहतर बने रहेंगे, लाभ प्रभाव में वृद्धि होगी |
    आज 9 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: अनावश्यक वार्ता से बचें, आपसी सहयोग बढ़ाएंगे
    Advertisement