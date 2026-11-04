Arthik Rashifal 4 नवंबर 2026: मिथुन राशि वालों की बढ़ेगी कमाई, जानें 12 राशियों का हाल

मेष राशि

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आज आर्थिक मामलों में शुभता बढ़ेगी. करियर पर आपका फोकस रहेगा. आर्थिक पक्ष प्रभावशाली बना रहेगा. लेनदेन में नियंत्रण रखेंगे और जरूरी दस्तावेजों में स्पष्टता बनाए रखेंगे. बैंकिंग से जुड़े मामलों में भी तेजी आने के संकेत हैं.

वृषभ राशि

आर्थिक मामलों में धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा. आज बचत पर जोर देंगे. अपनी सुविधाओं को बढ़ाने की कोशिश करेंगे. व्यावसायिक स्तर पर प्रबंधन बेहतर बनाने पर ध्यान रहेगा. भवन और वाहन से जुड़े प्रयासों में भी गति आ सकती है.

मिथुन राशि

आज आर्थिक मामलों में आज अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी. सफलता का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. धन बचाने और बैंकिंग से जुड़े मामलों पर आपका विशेष ध्यान रहेगा. तेजी बनी रहेगी. लाभ में वृद्धि के योग हैं. वरिष्ठों का सहयोग मिल सकता है. सहकारिता से काम करने पर बेहतर परिणाम मिलेंगे. जरूरी कामों को टालने से बचें. अपने वादे समय पर पूरे करें.

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कर्क राशि

आर्थिक मामलों में आज अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी और सफलता का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. धन बचाने और बैंकिंग से जुड़े मामलों पर आपका विशेष ध्यान रहेगा. आर्थिक चर्चाओं में भी आपकी भागीदारी बढ़ेगी.

सिंह राशि

आज आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे. बचत पर जोर रहेगा. शुभ कार्यों में तेजी आएगी. रचनात्मक कामों और नए प्रयोगों में रुचि बढ़ेगी. आपके कामकाज और प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी हो सकती है.

कन्या राशि

आज खर्च बढ़ा हुआ रह सकता है. ऐसे में बिना सोचे-समझे कोई आर्थिक फैसला न लें. बजट पर नियंत्रण रखें. लेनदेन में लापरवाही से बचें. पेशेवर कामों में व्यस्तता रहेगी. अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय जरूरी मामलों पर फोकस करें.

तुला राशि

आर्थिक लिहाज से आज का दिन अनुकूल रह सकता है. व्यावसायिक स्थिति मजबूत होगी. लेनदेन से जुड़े कामों में सक्रियता दिखाएंगे. भूमि और भवन से जुड़े प्रयासों में सफलता मिल सकती है. कार्यक्षमता बेहतर रहने से आर्थिक प्रयासों को गति मिलेगी.

वृश्चिक राशि

आज आर्थिक परिणाम आपके पक्ष में संवर सकते हैं. अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे. अपने वादे पूरे करने पर जोर रहेगा. इच्छित उपलब्धियां हासिल करने में सफलता मिल सकती है. आसपास के लोगों का सहयोग भी प्राप्त होगा.

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धनु राशि

आज आर्थिक योजनाओं के लिए स्थिति बेहतर बनी रह सकती है. आकर्षक प्रस्ताव मिलने के संकेत हैं. कामकाज में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. धन-धान्य में वृद्धि के योग बनेंगे. सत्ता से जुड़े मामलों में भी तेजी आ सकती है.

मकर राशि

आज आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. लेनदेन में जल्दबाजी न करें. दूसरों के मामलों में दखल देने से बचें. जोखिम उठाने की आदत पर नियंत्रण रखें. नियमित तरीके से काम करना आपके लिए बेहतर रहेगा.

कुंभ राशि

आर्थिक पक्ष आज बेहतर बना रहेगा. महत्वपूर्ण कामों पर आपका फोकस रहेगा और टीम के साथ मिलकर काम करेंगे. आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने में जल्दबाजी न दिखाएं. आज कुछ शुभ सूचनाएं भी मिल सकती हैं.

मीन राशि

आज आर्थिक मामलों में लापरवाही से बचना होगा. विरोधियों से सतर्क रहें. जरूरी काम समय पर पूरे करें. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखें. आर्थिक गतिविधियों में सक्रियता रहेगी, लेकिन नियमितता और अनुशासन बनाए रखना जरूरी होगा.

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