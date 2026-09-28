scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mesh Tarot Rashifal 28 September 2026: दबाव में नहीं आएंगे, व्यवहार में सुधार पाएगा

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 28 September 2026: सहयोगियों से तालमेल बढ़ेगा. नीति-रीति पर अमल बढ़ाएंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. संबंधों को मजबूत बनाए रहेंगे. सबसे संबंध संवार पाएंगे. सफलता का प्रतिशत बढ़त पर बना रहेगा.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष
नाइन आफ पेंटाकल्स
आज का दिन आप के लिए प्रभावपूर्ण प्रयासों से सब पर असर बनाए रखने में सहयोगी है. लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. तेजी से कार्य करने का करने का भाव रहेगा. मित्र संबंधों में सहजता रहेगी. महत्वपूर्ण मामलों को आगे बढ़ाएंगे. असहजताओं का हल निकालेंगे. बाहरी हस्तक्षेप से बेअसर रहेंगे. सकारात्मक परिस्थितियों का लाभ मिलेगा.

कामकाज में लक्ष्य की ओर गतिशील रहेंगे. विविध लक्ष्य पूरे करेंगे. पेशेवर मोर्चों पर सफलता बनी रहेगी. नवीन कार्यों को बढ़ावा देंगे. सहयोगियों से तालमेल बढ़ेगा. नीति-रीति पर अमल बढ़ाएंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. संबंधों को मजबूत बनाए रहेंगे. सबसे संबंध संवार पाएंगे. सफलता का प्रतिशत बढ़त पर बना रहेगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सुधार पाएगा. संवेदनशील बने रहेंगे. दबाव में नहीं आएंगे. व्यवहार में सुधार पाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे, वादा निभाएंगे
अच्छा भाव रहेगा,  लोगों से स्नेह बनाए रखेंगे
चर्चा में सतर्कता बढ़ाएं,  अन्य के प्रभाव में न आएं
लक्ष्य साधेंगे, लोकप्रियता में वृद्धि होगी
हल्का भोजन लें, जांच नियमित रखें

आर्थिक स्थिति: आर्थिक कार्यों में तेजी आएगी. कारोबार में अनुकूलन बनाए रहेंगे. लाभ में बढ़त बनी रहेगी.

रिश्ते: सुखद यादें ताजा होंगी. मित्रों संग समय बिताएंगे. परिचितों से करीबी बढ़ेगी. चर्चा में स्पष्टता रखेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Mesh Tarot Rashifal 28 September 2026: दबाव में नहीं आएंगे, व्यवहार में सुधार पाएगा |
    Career Rashifal 28 September 2026 (करियर राशिफल): कुंभ राशि वाले लेनदेन को गति देंगे, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Aaj ka Love Rashifal 28 September 2026: मीन राशि वाले को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Arthik Rashifal 28 सितंबर 2026: मीन राशि वाले सुविधाएं बढ़ाएंगे, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 28 सितंबर 2026: आज 28 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि |
    Aaj ka Rashifal 28 सितंबर 2026: मिथुन राशि वाले खर्चों को कंट्रोल करें, जानें क्या कहती है आपकी राशि |
    आज 28 सितंबर 2026 मीन राशिफल: सूझबूझ से कार्य करेंगे, मूल्यवान भेंट मिलेगी |
    आज 28 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: आलस्य का त्याग करें,  कार्ययोजनाएं सवारें |
    आज 28 सितंबर 2026 मकर राशिफल: नियंत्रण बढ़ाएं, मेल मुलाकात बढ़ेंगी |
    आज 28 सितंबर 2026 धनु राशिफल: तेजी से काम निकालेंगे, मनोबल ऊंचा  होगा
    Advertisement