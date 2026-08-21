Mesh Tarot Rashifal 21 August 2026: करियर व्यापार में सावधानी से निर्णय लें, घर में सामान्य वातावरण रहेगा

मेष

ऐट आफ स्वार्ड्स

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आज का दिन आप के लिए पूर्व मान्यताओं और पूर्वाग्रहों से बचने और हिम्मत दिखाने का संकेतक है. विरोधियों की सक्रियता बनी रहने के बावजूद सहजता से लक्ष्य की ओर बढ़ सकते है. अन्य से अधिक प्रभावित नहीं हों. खानपान में सहज बने रहें. करियर व्यापार में सावधानी से निर्णय लें. मन के मामलों में धैर्य बनाए रखें. दबाव की परिस्थितियों से बचें.

भावनात्मक पक्ष मिलाजुला रहेगा. स्वयं को हर हाल संतुलित रखें. संबंधों में विश्वास बनाए रखें. बड़ों की सीख सलाह से चलें. योजनाओं को आगे बढ़ाएं. भावनात्मक विषयों में आत्मनियंत्रण बढ़ाएं. नजदीकी वातावरण पर नजर रखें. वाद विवाद को टालने का प्रयास करें. नकारात्मक बातों से प्रभावित नहीं हों. घर में सामान्य वातावरण रहेगा.

स्वास्थ्य: खानपान में सहज रहें. सजगता से कार्य करें. स्वास्थ्य समस्याओं के उभरने की आशंका है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक कारोबार सामान्य रहेगा. योजना के अनुरूप कार्य करें. सबसे सामंजस्य रखें.

रिश्ते: करीबियों से वादा निभाएं. पहल से बचें. घरवाले सहयोग बनाए रखेंगे. अन्य की बातों में न आएं.

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