आज 30 सितंबर 2026 मेष राशिफल: प्रियजनों संग समय बिताएंगे, भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा

रचनात्मक विषयों में बेहतर रहेंगे. तेजी का प्रयास रखेंगे. संवेदनशीलता में वृद्धि होगी. अप्रत्याशित मामले पक्ष में रहेंगे. घरवालों की अपेक्षा पर खरे उतरेंगे. अपनों को सरप्राइज देंगे.योजना के अनुरूप कार्यगति रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. व्यवहार विनम्र रहेगा. सलाह से निर्णय लेंगे. कामकाज में पहल बनाए रखेंगे. जिम्मेदारियां निभाएंगे. आत्मनियंत्रण बनाए रखेंगे. पारिवारिक वातावरण शुभकर रहेगा. साख और प्रभाव का लाभ उठाएंगे. अपनों का सहयोग पाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- व्यापार पर जोर देंगे. सृजनात्मक कार्यों से जुड़ाव रखेंगे. विविध विषयों में नवाचार बढ़ाएंगे. पेशेवर मामलों में विनय विवेक रखेंगे. सामंजस्य से काम लेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष बेहतर रहेगा. संग्रह के प्रयास बढ़ाएंगे. अधिकारियों व वरिष्ठों से भेंट होगी. जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. वित्तीय लाभ के स्त्रोत विकसित होंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम भाव बल पाएगा. आपसी विश्वास और सूझबूझ से काम लेंगे. रिश्तों को मजबूती मिलेगी. परिजन प्रसन्न होंगे. सभी का ख्याल रखेंगे. भेंटवार्ता में रुचि बढ़ाएंगे. प्रियजनों संग समय बिताएंगे. भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा. वादा वचन निभाएंगे. संबंधों में शुभता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- अनोखे कार्य करने की सोच रहेगी. कोशिशें बल पाएंगी. स्वास्थ्यगत अवरोध दूर होंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रखेंगे.

आज का उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें. पितरों को तिल और जौ से जल अर्पण करें. बड़प्पन रखें.

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शुभ अंक : 3, 5 और 9

शुभ रंग : खाकी

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