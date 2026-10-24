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आज 24 अक्टूबर 2026 मेष राशिफल: खर्चों पर रखें कंट्रोल, लेनदेन में बरतें सावधानी

Aaj ka Mesh Rashifal 24 October 2026, Aries Horoscope Today: लेनदेन पर ध्यान देंगे. कामकाजी विषयों में धैर्य बढ़ाएं. यात्रा की संभावना रहेगी. लक्ष्यों को साधेंगे. समन्वय का प्रयास रहेगा. अधिकारीवर्ग सहयोगी होगा.

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aries horoscope
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बजट पर नियंत्रण बढ़ाए रखने पर जोर दें. विदेश से जुडे कारोबार को गति देंगे. रिश्ते निभाने में आगे होंगे. न्यायिक गतिविधियों में कोशिश बढ़ाएंगे. रिश्तेदारों संपर्क बेहतर बनाए रहेंगे. कार्यकारी मामले लंबित रहेंगे. विनम्रता बनाए रहेंगे. लेनदेन पर ध्यान देंगे. कामकाजी विषयों में धैर्य बढ़ाएं. यात्रा की संभावना रहेगी. लक्ष्यों को साधेंगे. समन्वय का प्रयास रहेगा. अधिकारीवर्ग सहयोगी होगा. कामकाज सामान्य रहेगा. जोखिम लेने से बचें. अहंकार में न आएं.

नौकरी व्यवसाय- करियर में लाभ सामान्य होगा. आय की स्थिति साधारण रहेगी. निवेश बढ़ाएंगे. विदेश के कार्यों में रुचि रखेंगे. पेपरवर्क में सजग रहें. बड़प्पन से काम लें.

धन संपत्ति- खर्च की अधिकता पर अंकुश रखें. आर्थिक दबाव में आने से बचें. वित्तीय विषयों में सावधानी बरतें. भौतिक संसाधन बढ़ाएंगे. उधार के लेनदेन से बचें. नियमपालन बनाए रखें.

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प्रेम मैत्री- रिश्तेदारों से तालमेल बनाए रहेंगे. चर्चा वार्ता में उतावली से बचेंगे. अवसर का इंतेजार करें. मित्रों और विश्वस्तों की अनदेखी न करें. जल्दबाजी न दिखाएं. विनय विवेक बढ़ाएं. हर्ष आनंद के पलों को साझा करेंगे. संबंधियों के साथ जानकारियां बांटेंगे. गंभीरता बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- मुलाकात बढ़ाएंगे. खानपान सामान्य रहेगा. लापरवाही से बचेंगे. विरोधी सक्रियता बनाए रहेंगे. स्वास्थ्य संकेतों की अनदेखी न करें.

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. पहल से बचें.
 

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शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : रस्ट कलर

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