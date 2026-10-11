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आज 11 अक्टूबर 2026 मेष राशिफल: प्रेम संबंध होंगे मजबूत, आय में होगी बढ़ोतरी

Aaj ka Mesh Rashifal 11 October 2026, Aries Horoscope Today: विविध प्रयासों सक्रियता आएगी. भूमि भवन के विषयों में गति आएगी. विभिन्न प्रयास संवरेंगे. करीबी सतर्कता बढ़ाएंगे.

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aries horoscope
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नेतृत्व के प्रयासों को बल मिलेगा. करियर कारोबार में चहुंओर सुधार बना रहेगा. जोखिम के कार्यों को टालेंगे. खानपान सात्विक रखेंगे. सहकारिता के कार्यों में तेजी दिखाएंगे. करीबी उपलब्धि पाने में सफल सकते हैं. उद्योग व्यापार में सभी को जोड़े रखेंगे. साझीदारी बढ़ाने की कोशिश होगी. विविध प्रयासों सक्रियता आएगी. भूमि भवन के विषयों में गति आएगी. विभिन्न प्रयास संवरेंगे. करीबी सतर्कता बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. लापरवाही से बचेंगे.

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण चर्चा और संवाद में प्रभावशाली रहेंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलन रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. पेशेवरों के लिए बेहतर अवसर बनेंगे. विभिन्न प्रयास गति लेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक तेजी रहेगी. कारोबार में प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. जिम्मेदारी का व्यवहार रखेंगे. पहल करने की सोच होगी. आय में बढ़त बनी रहेगी. टीम वर्क बढ़ाएंगे.

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प्रेम मैत्री- निजीजीवन में मधुरता बढ़ेगी. प्रेम और विश्वास बल पाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों में रुचि लेंगे. स्वजनों से तालमेल बढ़ाएंगे. सहकर्मी सहयोगी रहेंगे. प्रियजन प्रसन्न होंगे. चर्चा संवाद में आगे रहेंगे. मेल मुलाकात होगी. अवसरों का लाभ उठाएंगे. मित्रता घनिष्ठ होंगी. रिश्तों को मजबूती देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विनम्रता व सक्रियता बनाए रखेंगे. विभिन्न मामलों में स्पष्ट रहेंगे. गरिमा गोपनीयता रखेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: देवी मां के बाल स्वरूप शैलपुत्री की पूजा वंदना करें. नवरात्र की विधिवत् घट स्थापना करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. भगवान भास्कर को अर्घ्यं दें. सहकार बढ़ाएं.
 

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शुभ अंक : 1, 2, और 9

शुभ रंग : ब्राइट रेड

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