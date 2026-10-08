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आज 8 अक्टूबर 2026 मेष राशिफल: प्रभाव बढ़त पर रहेगा, व्यवहार में सजग रहेंगे

Aaj ka Mesh Rashifal 8 October 2026, Aries Horoscope Today: व्यावसायिक उन्नति के अवसर बढ़ेंगे.  योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. सूझबूझ से कार्य सधेंगे.  हितलाभ में वृद्धि होगी.  सूझबूझ बढ़ेगी. 

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aries horoscope
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लाभ और प्रभाव बेहतर बना रहेगा.  दोस्तों से जुड़ाव बनाए रखेंगे.  कार्य व्यापार को बढ़ावा मिलेगा.  विभिन्न मोर्चे पर तेजी बनाए रहेंगे.  प्रमुख कार्य गति लेंगे.  प्रियजनों से शुभ समाचार मिलेंगे.  भेंट मुलाकात में आगे रहेंगे.  तैयारी से आगे बढ़ेंगे.  कला कौशल संवारेंगे.  अवसरों को भुनाएंगे.  संकोच कम होगा.  भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे.  अपनों को समय देंगे.  पेशेवर उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन बना रहेगा.  प्रिय के साथ हर्ष आनंद से रहेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार के जरूरी मामले गति लेंगे.  विविध प्रयास तेज बनाए रहेंगे.  कामकाजी संबंधों में सुधार होगा.  पेशेवरों की मदद मिलेगी.  अनुकूलता बनी रहेगी. 

धन संपत्ति- वित्तीय कार्यों  को तेजी से पूरा करेंगे.  व्यावसायिक उन्नति के अवसर बढ़ेंगे.  योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. सूझबूझ से कार्य सधेंगे.  हितलाभ में वृद्धि होगी.  सूझबूझ बढ़ेगी. 

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प्रेम मैत्री- स्वजनों से भेंट होगी.  जरूरी चर्चा संवाद बनाए रखेंगे.  प्रियजनों के साथ सुखद समय साझा करेंगे.  भेंट के अवसर बनेंगे.  भावनात्मकता को बल मिलेगा.  मन के मामले संवरेंगे.  प्रेम प्रसंगों में सकारात्मकता रहेगी.  रिश्ते संवार पर रहेंगे.  वार्ता में सफल होंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्था संवारेंगे.  साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे.  वाणी व्यवहार में सजग रहेंगे.  स्वास्थ्य बेहतर होगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. 

आज का उपाय: कुल के पूर्वजों का विधिवत् तर्पण करें.  सपरिवार विनम्र आभार प्रकट करें.  ब्राह्मणों को भोजन कराएं.  पीली वस्तुएं दान करें.  अनुशासन रखें. 

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शुभ अंक : 1, 3, 8 और 9

शुभ रंग : ऐप्पल रेड

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