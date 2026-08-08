Kumbh Tarot Rashifal 8 August 2026: सजग रहेंगे, जिम्मेदारी बनाए रहें

कुंभ



सिक्स आफ स्वार्ड्स

आज का दिन आप के लिए वर्तमान हालातों को सहजता लेने और सूझबूझ से कार्य करने का परिचायक है.संबंधों में स्पष्टता बनाए रखेंगे.अनुभव और कौशल से अवरोधों का सामना करेंगे.लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे.परंपराओं से जुड़ाव बढ़ाकर रख सकते हैं.नियमों का पालन करें.लापरवाही न दिखाएं.सभी से सहयोग बनाए रहेंगे.

और पढ़ें

आर्थिक प्रबंध अच्छा बना रहेगा.लेनदेन में हड़बड़ी न दिखाएं.प्रलोभन और दिखावे में नहीं आएं.खर्च पर अंकुश बनाए रखें.लक्ष्य के लिए प्रयासरत रहें.लाभ का प्रतिशत सामान्य बना रहेगा.लेनदेन के मामलों में सक्रियता आएगी.विपक्षियों से सावधानी बनाए रहें.विभिन्न खतरों से सजग रहेंकार्यों में सूझबूझ रखेंगे.उचित निर्णय लेंगे.

स्वास्थ्य: दिनचर्या मध्यम रहेगी.स्वास्थ्य एवं खानपान का ध्यान रखेंगे.सावधानी बढ़ाए रहें.

आर्थिक स्थिति: कारोबार में बदलाव पर विचार करेंगे.आर्थिक मामलों में सजग रहेंगे.जिम्मेदारी बनाए रहें.

रिश्ते: घर का वातावरण सामान्य रहेगा.रिश्तों में संवेदनशीलता रहेगी.आलोचना को सहजता से लें.

---- समाप्त ----