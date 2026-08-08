Dhanu Tarot Rashifal 8 August 2026: रुटीन बना रहेगा, नियमों का सम्मान करें

धनु

नाइन आफ वांड्स

आज का दिन आप के लिए कामकाजी उलझनों को बनाए रखने और सुलह का मार्ग खोजने में कठिनाई का संकेतक है.लगन और मेहनत से आगे बढ़ें.धैर्य से निरंतर प्रयास बनाए रखने पर जोर दें.जरूरी कार्यों को समय सीमा में पूरा करें.जल्दबाजी से बचें.घरवालों की बातों को अनदेखा न करें.परंपराओं का पालन बनाए रखें.व्यर्थ बातों से बचें.

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व्यावसायिक कार्य साधारण बने रहेंगे.वातावरण सहज रहेगा.दिनचर्या एवं खानपान पर बल दें.व्यवस्था बनाए रखें.सच्ची सूचनाओं और परिणामों से प्रभावित होने से बचें.चर्चा में सजगता बनाए रहें.अपने काम से काम रखें.व्यवहार में सुधार लाएं.विविध प्रयासों में परिस्थिति का उचित आंकलन अवश्य कर लें.संयम से काम लें.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य प्रभावित बना रहेगा.खानपान का ध्यान रखें.व्यक्तित्व साधारण रहेगा.

आर्थिक स्थिति: वित्तीय मामलों में स्पष्ट रहें.कारोबार रुटीन बना रहेगा.नियमों का सम्मान करें.

रिश्ते: घर में मेहमान का आना होगा.करीबी सहयोगी होंगे.लोगों से सहज चर्चा बनाए रखेंगे.

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