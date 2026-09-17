Aaj ka Rashifal 17 सितंबर 2026: धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति संवरेगी, जानें आज क्या कहती है आपकी राशि

मेष

रुके हुए काम पूरे होंगे. आपका काम आपको सम्मान दिलाएगा. रिश्तेदारों से मतभेद दूर होंगे. क्रोध को काबू में रखें. धन की प्राप्ति होगी. व्यापार में स्थिति में सुधार होगा.

और पढ़ें

जरूरी टिप- आलस्य से बचें

शुभ रंग- मरून

उपाय- भगवान गणेश को बेसन के लड्डू अर्पित करें

वृष

कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी. पैसा आपके पास आएगा. काम में आ रही रुकावटें दूर होंगी. मित्रों से मदद मिलेगी. सेहत ठीक रहेगी. व्यापार में नुकसान हो सकता है.

जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें

शुभ रंग- केसरिया

उपाय- गणेश जी को दूब चढ़ाएं

मिथुन

आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी. प्रेम के मामले में सफलता मिलेगी. रुके हुए काम पूरे होंगी. अचानक यात्रा का योग बनेगा. हमेशा पैसे के बारे में ना सोचें. व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे.

जरूरी टिप- गुस्से से बचें

शुभ रंग- गुलाबी

उपाय- गणेश जी की आरती करें

कर्क

उधार लेनदेन से बचना होगा. परिवार से अपने मन की बात जरूर कहें. खान-पान ठीक रखें. सेहत को लेकर परेशानी हो सकती है. लंबी दूरी की यात्रा से बचें. व्यापार में हर काम सावधानी से करें.

Advertisement

जरूरी टिप- खर्चों के कंट्रोल करें

शुभ रंग- हल्का हरा

उपाय- किसी गरीब को भोजन दान करें

सिंह

मेहनत से काम करने का समय है. अपने रिश्तों को सुधारना होगा. धन आगमन के रास्ते खुलेंगे. संतान से सुख मिलेगा. क्रोध की वजह से काम बिगड़ सकता है सावधान रहें. व्यापार में लाभ होगा.

जरूरी टिप- अहंकार से बचें

शुभ रंग- लाल

उपाय- भगवान गणेश को बेसन के लड्डू अर्पित करें

कन्या

परिवार की बातों को अनुसान ना करें. करियर में आपके प्रयास सफल होंगे. उन्नति के रास्ते आपके लिए बनेंगे. मेहनत करने से पीछे ना रहें. अपने अंतरमन की आवाज सुन कर फैसला करें. व्यापार में निवेश बढ़ाने का समय है.

जरूरी टिप- खर्चों के कंट्रोल करें

शुभ रंग- गुलाबी

उपाय- गणेश जी को मोदक चढ़ाएं

तुला

कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. पार्टनरशिप में कोई काम ना करें. स्वभाव में उत्तेजना रहेगी, गुस्से से बचें. खर्च बढ़ेंगे, अपने बजट पर ध्यान दें. संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी. व्यापार में ध्यान देने का समय है.

जरूरी टिप- इगो से बचें

शुभ रंग- बैंगनी

उपाय-किसी गरीब को फल दान करें

वृश्चिक

वाणी को कंट्रोल में रखें. किसी शुभचिंतक से मदद ले सकते हैं. वाहन से चोट का खतरा है. गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें. खर्च बढ़ने ना दें, परेशानी हो सकती है. परिवार में मतभेद ना बढ़ने दें. व्यापार में लाभ का योग है.

Advertisement

जरूरी टिप- क्रोध से बचें

शुभ रंग- हल्का पीला

उपाय- भगवान गणेश को बेसन के लड्डू अर्पित करें

धनु

भाग्य का सपोर्ट मिलेगा. काम में सफलता मिलेगी. आलस्य की वजह से कहीं पहुंचने में देरी ना करें. कोई गुप्त शत्रु नुकसान पहुंचा सकता है सावधान रहें. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. व्यापार से जुड़े काम बनेंगे.

जरूरी टिप- टेंशन से बचें

शुभ रंग- पीला

उपाय-गणेश जी की आरती करें

मकर

आपके खर्चे बढ़ेंगे. जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा. घर में तनाव दूर होगा सुख बढ़ेगा. मन उथल-पुथल शांत होगी. हर काम धैर्य से करने का दिन है. व्यापार में नुकसान हो सकता है.

जरूरी टिप- सेहत पर ध्यान दें

शुभ रंग- क्रीम

उपाय-गणेश जी को फल अर्पित करें

कुंभ

धन की स्थिति में सुधार होगा. करियर को आगे बढ़ाने का समय है. मित्रों की सलाह से काम करें लाभ होगा. कार्यों में खर्च अधिक होगा, अपना बजट ना बिगड़ने दें. मानसिक तनाव बढ़ेगा, गुस्सा ना करें. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- इगो से बचें

शुभ रंग- गुलाबी

उपाय-गणेश जी की आरती करें

मीन

कार्यक्षेत्र में स्थिति बेहतर होगी. नेतृत्व क्षमता और बढ़ेगी. बचत की आदत बढ़ाना होगा. ऑफिस में तनाव रहेगा. काम को बोझ ना समझें. यात्रा से लाभ होगा. व्यापार से जुड़े काम बनेंगे.

Advertisement

जरूरी टिप- गुस्से से बचें

शुभ रंग- पीला

उपाय- भगवान गणेश को बेसन के लड्डू अर्पित करें

आज का उपाय

यदि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आज भगवान गणेश की पूजा करें. दूब की माला चढ़ाएं. पान, सुपारी, हरे फल भगवान गणेश को अर्पित करें. भगवान गणेश की आरती करें. ऊं गं गणपतये नम: मंत्र का 108 बार जाप करें. बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं. 11 गरीबों को प्रसाद बांटें.

---- समाप्त ----