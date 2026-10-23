Money Plant Vastu: घर की इस दिशा में लगा है मनी प्लांट? छीन जाएगा सुख-चैन, हो जाएंगे बर्बाद! जानें सही जगह

Money Plant Vastu: आजकल ज्यादातर घरों में मनी प्लांट लगा हुआ मिल जाता है. इसकी हरी पत्तियां घर की खूबसूरती बढ़ाती हैं. इसे घर के अंदर भी आसानी से लगाया जा सकता है. वास्तु शास्त्र में मनी प्लांट को खास महत्व दिया गया है. मान्यता है कि इसे घर में लगाने से सुख-समृद्धि आती है और पैसों से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं. हालांकि, मनी प्लांट लगाते समय सही दिशा और जगह का ध्यान रखना भी जरूरी माना जाता है. अगर आप भी अपने घर में मनी प्लांट लगाने की सोच रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि इसे किस जगह पर लगाने से बचना चाहिए.

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मनी प्लांट को इस दिशा में न लगाएं

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, मनी प्लांट को घर की उत्तर-पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए. इस दिशा को ईशान कोण भी कहा जाता है. मान्यता है कि मनी प्लांट के लिए यह दिशा सही नहीं होती. इसलिए घर में इसे लगाते समय सही जगह का ध्यान रखें.

बिस्तर के बिल्कुल पास न रखें पौधा

अगर आप बेडरूम में मनी प्लांट रखना चाहते हैं, तो इसे बिस्तर के बिल्कुल पास न रखें. पौधे को ऐसी जगह रखें, जहां हवा आसानी से आ-जा सके और आपको आने-जाने में परेशानी न हो. साथ ही, पौधे को ऐसी जगह रखें, जहां उसकी देखभाल करना आसान हो.

घर में कितने मनी प्लांट लगाना सही है?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में एक या दो मनी प्लांट लगा सकते हैं. आप अपनी जगह के हिसाब से पौधे लगा सकते हैं. बस ध्यान रखें कि पौधे को समय पर पानी मिले और उसे सही रोशनी मिलती रहे. अगर पत्तियां पीली पड़ने लगें या पौधा सूखने लगे, तो उसकी अच्छी तरह देखभाल करें.

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मनी प्लांट लगाने की सही दिशा

दक्षिण-पूर्व दिशा: वास्तु के अनुसार, इस दिशा में मनी प्लांट लगाना शुभ माना जाता है. इसे भगवान गणेश और शुक्र ग्रह से जोड़ा जाता है. मान्यता है कि यहां पौधा लगाने से घर में सुख-समृद्धि आती है.

पूर्व दिशा: घर की पूर्व दिशा में मनी प्लांट रखना भी शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक माहौल बना रहता है और तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं.



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