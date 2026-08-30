Surya Nakshatra Parivartan 2026: महीने के अंत में सूर्य का होगा नक्षत्र परिवर्तन, 4 राशियों को होगा फायदा

Surya Nakshatra Parivartan 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजा सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 31 अगस्त 2026 को सूर्य देव पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसके स्वामी शुक्र देव हैं. सूर्य और शुक्र के इस प्रभाव से करियर, आर्थिक स्थिति और मान-सम्मान के मामले में इन राशियों की किस्मत चमकने वाली है. तो आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

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मेष राशि

करियर और कारोबार में जबरदस्त प्रगति के योग बन रहे हैं. लंबे समय से अटका हुआ पैसा अचानक वापस मिल सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर मिल सकता है. कारोबारियों के लिए नए संपर्क फायदेमंद साबित होंगे. समाज में आपका प्रभाव बढ़ेगा और लोग आपकी बात को महत्व देंगे. किसी नए काम या प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए भी यह समय काफी अच्छा रहेगा. मेहनत का पूरा फल मिलने के साथ आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.

सिंह राशि

सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए विशेष लाभकारी साबित हो सकता है. इससे आपकी नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी. कार्यक्षेत्र में पद-प्रतिष्ठा बढ़ सकती है और उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन सकते हैं. कारोबारियों को भी किसी बड़ी डील या नए प्रोजेक्ट से लाभ मिल सकता है. समाज में आपकी पहचान मजबूत होगी और लोग आपके काम की सराहना करेंगे.

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तुला राशि

चूंकि इस नक्षत्र के स्वामी शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए यह समय तुला राशि वालों के लिए काफी शुभ रहने वाला है. आय के नए स्रोत बन सकते हैं और आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी. व्यापार से जुड़े लोगों को नए ग्राहकों या साझेदारी से फायदा मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा. रुका हुआ काम पूरा होने से मानसिक संतुष्टि मिलेगी. निवेश से जुड़े मामलों में भी लाभ के अवसर मिल सकते हैं, हालांकि कोई भी बड़ा फैसला सोच-समझकर लेना बेहतर रहेगा.

धनु राशि

धनु राशि वालों को इस दौरान भाग्य का पूरा साथ मिलने की संभावना है. धर्म-कर्म और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन, वेतन वृद्धि या किसी नए अवसर की खबर मिल सकती है. विदेश से जुड़े काम करने वालों के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है. कारोबार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है और धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे. परिवार के किसी सदस्य से अच्छी खबर मिल सकती है. आपकी मेहनत और सही निर्णय भविष्य में बड़ी सफलता की नींव रखेंगे.

शुभ फल बढ़ाने के सरल उपाय

- प्रतिदिन प्रात: काल तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल (अर्घ्य) अर्पित करें.

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- रविवार या प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

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