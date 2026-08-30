जन्मों तक साथ रहने का था वादा, शादी से पहले हुआ अरबाज पटेल-निक्की तंबोली का ब्रेकअप, मिला धोखा?

निक्की तंबोली और अरबाज पटेल को लेकर हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है. 'बिग बॉस मराठी सीजन 5' कपल के ब्रेकअप की चर्चा है. दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है. अनफॉलो करने के बाद सोशल मीडिया पर क्रिप्टिक पोस्ट भी शेयर की है, जिसने उनके ब्रेकअप की अफवाहों को हवा दे दी है.



अलग हुईं राहें

निक्की तंबोली और अरबाज पटेल टी-टाउन के लोकप्रिय कपल में से एक हैं. 'बिग बॉस मराठी सीजन 5' में दोनों का प्यार परवान चढ़ा. 'बिग बॉस' के दोनों 'द 50' जैसे रियलिटी शो में भी साथ नजर आए. 'द 50' के दौरान अरबाज ने निक्की को घुटनों पर बैठकर शादी के लिए प्रपोज किया था. शो में ही निक्की ने खुलासा किया था कि अलग-अलग धर्म से होने के कारण उनके पिता को इस रिश्ते से ऐतराज था, फिर भी वो साथ रहे.

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निक्की ने परिवार के खिलाफ जाकर अरबाज के साथ एक ही घर में रहने का फैसला किया. अब दोनों का रिश्ता टूटना शॉकिंग है. अगस्त के आखिरी हफ्ते में अरबाज और निक्की ने सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है. अरबाज द्वारा चीटिंग और धोखे से जुड़ा एक क्रिप्टिक नोट शेयर किए जाने के बाद से दोनों के अलग होने की खबरें सुर्खियों में हैं.

निक्की-अरबाज की पोस्ट

अरबाज ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा- अपने पार्टनर को चीट करना और फिर घर लौटकर उनकी आंखों में आंखें डालकर यह कहना कि आप उनसे प्यार करते हैं, बेइज्जती की हद है. मैंने जो कहा, बिल्कुल सही कहा. वहीं निक्की ने अपनी पोस्ट में लिखा कि सच जो वे बताते नहीं हैं. अफेयर इसलिए नहीं होते, क्योंकि कोई नया व्यक्ति बहुत आकर्षक होता है. वो इसलिए होते हैं, क्योंकि कोई पुराना व्यक्ति अपने वादों का सम्मान करना बंद कर देता है.

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हालांकि, ब्रेकअप पर अब तक दोनों का ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है.

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