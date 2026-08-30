scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जन्मों तक साथ रहने का था वादा, शादी से पहले हुआ अरबाज पटेल-निक्की तंबोली का ब्रेकअप, मिला धोखा?

बिग बॉस मराठी सीजन 5 के लोकप्रिय कपल निक्की तंबोली और अरबाज पटेल के ब्रेकअप की खबरें सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. दोनों ने एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है और क्रिप्टिक पोस्ट शेयर की हैं, जिससे उनके रिश्ते में दरार की अफवाहें तेज हुई हैं.

Advertisement
X
अलग हुए अरबाज-निक्की (Photo: Instagram @nikki_tamboli)
अलग हुए अरबाज-निक्की (Photo: Instagram @nikki_tamboli)

निक्की तंबोली और अरबाज पटेल को लेकर हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है. 'बिग बॉस मराठी सीजन 5' कपल के ब्रेकअप की चर्चा है. दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है. अनफॉलो करने के बाद सोशल मीडिया पर क्रिप्टिक पोस्ट भी शेयर की है, जिसने उनके ब्रेकअप की अफवाहों को हवा दे दी है. 
 
अलग हुईं राहें
निक्की तंबोली और अरबाज पटेल टी-टाउन के लोकप्रिय कपल में से एक हैं. 'बिग बॉस मराठी सीजन 5' में दोनों का प्यार परवान चढ़ा. 'बिग बॉस' के दोनों 'द 50' जैसे रियलिटी शो में भी साथ नजर आए. 'द 50' के दौरान अरबाज ने निक्की को घुटनों पर बैठकर शादी के लिए प्रपोज किया था. शो में ही निक्की ने खुलासा किया था कि अलग-अलग धर्म से होने के कारण उनके पिता को इस रिश्ते से ऐतराज था, फिर भी वो साथ रहे.

निक्की ने परिवार के खिलाफ जाकर अरबाज के साथ एक ही घर में रहने का फैसला किया. अब दोनों का रिश्ता टूटना शॉकिंग है. अगस्त के आखिरी हफ्ते में अरबाज और निक्की ने सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है. अरबाज द्वारा चीटिंग और धोखे से जुड़ा एक क्रिप्टिक नोट शेयर किए जाने के बाद से दोनों के अलग होने की खबरें सुर्खियों में हैं. 

निक्की-अरबाज की पोस्ट

अरबाज ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा- अपने पार्टनर को चीट करना और फिर घर लौटकर उनकी आंखों में आंखें डालकर यह कहना कि आप उनसे प्यार करते हैं, बेइज्जती की हद है. मैंने जो कहा, बिल्कुल सही कहा. वहीं निक्की ने अपनी पोस्ट में लिखा कि सच जो वे बताते नहीं हैं. अफेयर इसलिए नहीं होते, क्योंकि कोई नया व्यक्ति बहुत आकर्षक होता है. वो इसलिए होते हैं, क्योंकि कोई पुराना व्यक्ति अपने वादों का सम्मान करना बंद कर देता है. 

सम्बंधित ख़बरें

Nikki Tamboli and Arbaz Patel love story
GF को गोद में उठाकर Beach पर किया रोमांस, दूसरे धर्म की हसीना पर लट्टू हीरो, बोला- तुम मेरी दुनिया
Nikki Tamboli Arbaaz patel romantic beachside photos
बिकिनी टॉप में इठलाईं निक्की, बॉयफ्रेंड अरबाज संग समंदर किनारे हुईं रोमांटिक, बोलीं- सच्चा प्यार मौजूद है
Nikki Tamboli-Abhishek Malhan
सोशल मीडिया ने बदली रियलिटी शो की दुनिया, पेड PR के सहारे भिड़ रहे सितारे
Nikki Tamboli-Abhishek Malhan
'पेले जाओगे', सरेआम चिल्लाईं निक्की, गुस्से में यूट्यूबर ने छोड़ा शो?
nikki tamboli in bold bikini
बिकिनी में एक्ट्रेस ने दिखाई बोल्डनेस, BF की बांहों में हुई रोमांटिक, दूसरे धर्म में करेगी शादी!
Advertisement

हालांकि, ब्रेकअप पर अब तक दोनों का ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Arthik Rashifal
    Latest News in Hindi »
    नेपाल को भारत की चौथी मदद, 11 टन राहत सामग्री के साथ भेजे उपकरण |
    Rule Change From 1st September: LPG से दूध के दाम तक... दो दिन बाद देश में ये 5 बड़े बदलाव, कारें भी होंगी महंगी |
    नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद भोटेकोशी नदी ने बढ़ाई चिंता |
    तमिलनाडु की विजय सरकार ने घटा दी स्टालिन की सिक्योरिटी |
    दो महीने के लिए 60 लाख, सालाना 4 करोड़ का पैकेज! HFT नौकरियां बन रही युवाओं की पसंद |
    घरेलू झगड़ा, बहन का घर और रेलवे ट्रैक... पति-पत्नी के रूठने मनाने की कहानी में खौफनाक मोड़ |
    Nepali Sel Roti Recipe: घर पर बनाएं नेपाल की मशहूर सेल रोटी, खाने में लाजवाब और बनाना है आसान |
    अल्टीमेटम खत्म, महापंचायत की तैयारी: अंकित बालियान हत्याकांड से शामली में जबरदस्त आक्रोश, एक्शन में यूपी STF |
    ब्‍याज से 50 लाख की कमाई, सिर्फ इतना निवेश... गजब है ये स्‍कीम! |
    LIVE: उज्बेकिस्तान के योग कार्यक्रम में पहुंचे PM मोदी, थोड़ी देर में राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक
    Advertisement