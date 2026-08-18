Surya Ketu Sanyog: केतु की छाया में फंसे सूर्य! 30 दिन सुखों के लिए तरसेंगी ये 3 राशियां

ग्रहों के राजा सूर्य केतु के प्रभाव में आकर कमजोर पड़ गए हैं. 17 अगस्त को सूर्य ने राशि और नक्षत्र परिवर्तन किया है. सूर्य ने आज सिंह राशि और मघा नक्षत्र में गोचर किया है. ज्योतिष गणना के अनुसार, सिंह राशि में पहले से ही केतु बैठा हुआ है और मघा नक्षत्र का स्वामी खुद केतु ही है. ऐसे में ज्योतिषविदों का कहना है कि सूर्य देव केतु की छाया में फंस गए हैं और केतु का प्रभाव रहने तक वो तीन राशियों को लाभ नहीं दे सकेंगे. बता दें कि सूर्य मघा नक्षत्र से 31 अगस्त सिंह राशि से 17 सितंबर को ही बाहर आ पाएंगे.

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वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के लिए सूर्य का मघा नक्षत्र में जाना करियर से जुड़े क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों या बॉस के साथ बहस करने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा. गुस्से या जल्दबाजी में लिया गया कोई बड़ा फैसला नुकसान पहुंचा सकता है. नए प्रोजेक्ट में निवेश करने की योजना है तो पहले उसकी पूरी जांच-पड़ताल कर लें. बिना पर्याप्त जानकारी के बड़ी रकम लगाने से धन फंसने की आशंका बताई गई है. इसलिए इस अवधि में फैसले लेते समय धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा.

उपाय- प्रतिदिन सुबह तांबे के लोटे में जल और चुटकी भर रोली मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करें.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए सूर्य की यह स्थिति अष्टम भाव से जुड़ी बताई गई है. इस दौरान वाहन चलाते समय और यात्रा के दौरान विशेष सावधानी रखने की सलाह दी गई है. कोर्ट-कचहरी या सरकारी कागजी कार्रवाई से जुड़े मामलों में किसी तरह की लापरवाही न करें. दस्तावेजों और जरूरी प्रक्रियाओं पर ध्यान देना बेहतर रहेगा. अचानक होने वाले खर्च आपके बजट को प्रभावित कर सकते हैं. साथ ही किसी को उधार देने से बचना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

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उपाय- रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का यह प्रभाव सप्तम भाव यानी साझेदारी और दांपत्य जीवन से जुड़े मामलों पर पड़ सकता है. जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद या अहंकार के कारण तनाव बढ़ने की स्थिति बन सकती है. बिजनेस पार्टनरशिप में भी गलतफहमी से बचना जरूरी होगा. किसी कारोबारी फैसले को लेकर स्पष्ट बातचीत करें. इस दौरान जीवनसाथी या खुद के स्वास्थ्य को लेकर भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है. खासतौर पर पेट और हड्डियों से जुड़ी परेशानी को नजरअंदाज न करने की बात कही गई है.

उपाय- गेहूं-गुड़ या सूर्य से जुड़ी चीजों का दान करें.

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