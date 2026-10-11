Surya Gochar 2026: आज होगा सूर्य का चित्रा नक्षत्र में गोचर, नवरात्र के पहले दिन 6 राशियां हुई लकी

Surya Gochar 2026: ग्रहों की चाल में बदलाव को ज्योतिष शास्त्र में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व, मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है. सूर्य आज11 अक्टूबर 2026 को सूर्य चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं. चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल माने जाते हैं. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, सूर्य और मंगल के प्रभाव से कुछ राशियों के जातकों को करियर, आर्थिक स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा के मामले में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. आइए जानते हैं किन 6 राशियों के लिए यह गोचर खास माना जा रहा है.

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कब होगा सूर्य का चित्रा नक्षत्र में गोचर?

पंचांग संबंधी गणना के अनुसार, सूर्य 11 अक्टूबर 2026, रविवार को दोपहर 2 बजकर 25 मिनट पर चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. ज्योतिष में सूर्य को आत्मबल, प्रशासन, पिता और प्रतिष्ठा से जोड़ा जाता है, जबकि चित्रा नक्षत्र रचनात्मकता, कौशल और निर्माण का प्रतीक माना जाता है. इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग हो सकता है.

1. वृषभ राशि: करियर में मिल सकती है सफलता

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर कामकाज के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. नौकरी करने वालों को अपनी मेहनत दिखाने और नई जिम्मेदारियां संभालने का मौका मिल सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को भी अपने प्रयास जारी रखने चाहिए. आर्थिक मामलों में रुके हुए काम आगे बढ़ने की संभावना बन सकती है. हालांकि, किसी भी बड़े वित्तीय फैसले से पहले अच्छी तरह विचार करना जरूरी होगा.

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2. मिथुन राशि: रचनात्मक कामों में मिलेगा फायदा

मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन रचनात्मकता और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा देने वाला माना जा रहा है. लेखन, कला, डिजाइन, मीडिया और शोध से जुड़े लोगों को अपने काम में नए अवसर मिल सकते हैं. विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने से लाभ हो सकता है. परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है. सफलता के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना जरूरी रहेगा.

3. सिंह राशि: आत्मविश्वास और संपर्कों में होगा इजाफा

सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं. ऐसे में सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन को इस राशि के जातकों के लिए अहम माना जा रहा है. कार्यक्षेत्र में अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने और नए लोगों से संपर्क बनाने का मौका मिल सकता है. मीडिया, मार्केटिंग, संचार और लेखन से जुड़े लोगों को अपने कौशल के दम पर आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. छोटी यात्राएं भी काम के लिहाज से उपयोगी साबित हो सकती हैं.

4. धनु राशि: आय बढ़ाने के मिल सकते हैं मौके

धनु राशि के जातकों के लिए यह समय नए अवसरों की तलाश करने का संकेत दे सकता है. नौकरी बदलने की योजना बना रहे लोगों को अपने कौशल और अनुभव के अनुसार विकल्प तलाशने चाहिए. कारोबार करने वालों को नए संपर्कों से फायदा मिलने की संभावना हो सकती है. पुराने निवेश से लाभ की उम्मीद करने के बजाय अपनी आर्थिक योजनाओं की समीक्षा करना बेहतर रहेगा. सामाजिक दायरा बढ़ने से भी भविष्य में काम के अवसर मिल सकते हैं.

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5. मकर राशि: करियर में आगे बढ़ने का अवसर

मकर राशि के जातकों के लिए यह गोचर कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ाने वाला माना जा रहा है. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी क्षमता साबित करने का अवसर मिल सकता है. नई जिम्मेदारी या पद में बदलाव की संभावना पर विचार किया जा सकता है. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को नियमित अभ्यास और मेहनत जारी रखनी चाहिए. करियर में स्थायी प्रगति के लिए जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा.

6. कुंभ राशि: भाग्य और शिक्षा से जुड़े मामलों पर रहेगा ध्यान

कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का चित्रा नक्षत्र में प्रवेश शिक्षा, यात्रा और व्यक्तिगत विकास से जुड़े मामलों को महत्वपूर्ण बना सकता है. उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए. काम के सिलसिले में यात्रा या नए लोगों से मुलाकात के अवसर मिल सकते हैं. परिवार के अनुभवी लोगों की सलाह उपयोगी हो सकती है. किसी भी बड़े फैसले में तथ्यों और परिस्थितियों को प्राथमिकता देना बेहतर रहेगा.

चित्रा नक्षत्र का क्या है महत्व?

ज्योतिष शास्त्र में चित्रा 27 नक्षत्रों में से एक है और इसका स्वामी मंगल माना जाता है. इसे रचनात्मकता, सुंदरता, निर्माण-कौशल और नई चीजें बनाने की क्षमता से जोड़ा जाता है. वहीं सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है. इसी आधार पर सूर्य के चित्रा नक्षत्र में प्रवेश को ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है.

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