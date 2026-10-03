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Shukra Vakri 2026: शुरू होंगे अच्छे दिन! वक्री शुक्र 4 राशियों को करेगा मालामाल

Shukra Vakri 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार, 3 अक्टूबर 2026 यानी आज से सुख और वैभव के कारक शुक्र ग्रह तुला राशि में वक्री होने जा रहे हैं. अगले 42 दिनों तक रहने वाली इस उल्टी चाल से कई जातकों को धन, करियर और प्रेम के मामले में विशेष लाभ मिलने वाला है.

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शुक्र वक्री 2026 (Photo: ITG)
शुक्र वक्री 2026 (Photo: ITG)

Shukra Vakri 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सुख-समृद्धि, भौतिक सुख-सुविधाओं, ऐश्वर्य, प्रेम और कला का प्रमुख कारक माना जाता है. जब भी शुक्र की चाल में बदलाव होता है, तो इसका सीधा असर मानव जीवन और देश-दुनिया के आर्थिक व पारिवारिक पहलुओं पर पड़ता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 3 अक्टूबर 2026 यानी आज से शुक्र ग्रह वक्री यानी उल्टी चाल चलने वाले हैं. 

शुक्र का यह गोचर लगभग 42 दिनों यानी 14 नवंबर 2026 तक वक्री अवस्था में रहेगा. हालांकि, ज्योतिष में ग्रह के वक्री होने को चुनौतीपूर्ण माना जाता है, लेकिन कुछ खास राशियों के लिए यह अवधि बेहद लाभकारी और परिवर्तनकारी साबित हो सकती है. आइए जानते हैं कि शुक्र की इस वक्री चाल से किन 4 राशियों को धन, करियर और प्रेम के मामले में विशेष लाभ मिल सकता है.

शुक्र की वक्री चाल का ज्योतिषीय महत्व

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ज्योतिषीय गणना के अनुसार, जब कोई ग्रह वक्री होता है, तो उसकी ऊर्जा का प्रभाव अधिक गहरा हो जाता है. शुक्र के तुला राशि में वक्री होने से रिश्तों, वित्तीय योजनाओं और करियर से जुड़े फैसलों पर दोबारा विचार करने का समय बनता है. इस अवधि में कई जातकों को अपने पुराने उलझे हुए मामलों को सुलझाने का अवसर मिलेगा.

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वृषभ राशि (Taurus)
वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का वक्री होना कई मायनों में फायदेमंद रहेगा. इस दौरान उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों या विदेश जाने की योजना बना रहे लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है. कारोबारी यात्राएं और नए व्यावसायिक अनुबंध (Contracts) आपके व्यापार को गति देंगे. आर्थिक तंगी से राहत मिलेगी. लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं.

मिथुन राशि (Gemini)
मिथुन राशि वालों के लिए यह 42 दिन का समय करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से शानदार रहने वाला है. आपकी वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा. नौकरीपेशा जातकों के कार्य तेजी से पूरे होंगे और सहकर्मियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी और दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी.

कर्क राशि (Cancer)
कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र की उल्टी चाल राहत भरी खबर लेकर आ रही है. यदि आप पिछले कुछ समय से किसी पुराने कर्ज या मानसिक तनाव से जूझ रहे थे, तो उससे मुक्ति मिलने की पूरी संभावना है. निवेश से जुड़े मामलों में आपको अच्छा लाभ मिल सकता है, बशर्ते आप सोच-समझकर कदम बढ़ाएं. परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा.

मकर राशि (Capricorn)
मकर राशि के जातकों के लिए करियर और कारोबार में मेहनत का पूरा फल मिलने का समय आ गया है. आपके लंबे समय से अटके हुए और अधूरे कार्य इस दौरान आसानी से पूरे हो जाएंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. व्यापारी वर्ग के लोगों को कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है, जिससे भविष्य में मुनाफा होगा.

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