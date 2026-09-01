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दिल्ली के जिस स्कूल में साढ़े तीन साल के बच्चे का साथ हुई मारपीट, उसे CM रेखा गुप्ता के आदेश के बाद किया गया सील   

देश की राजधानी दिल्ली के एक प्ले स्कूल को सील कर दिया गया है. सीएम रेखा गुप्ता के आदेश के बाद स्कूल को सील कर दिया गया है. बता दें कि यह स्कूल वही है, जहां अभी एक साढ़े तीन साल के बच्चे के साथ मारपीट हुई थी. 

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दिल्ली में स्कूल को किया गया सील.(फोटो-ITG)
दिल्ली में स्कूल को किया गया सील.(फोटो-ITG)

दिल्ली के मौजपूर इलाके में जाने-माने प्ले स्कूल में साढ़े तीन साल के बच्चे के साथ हुई कथित मारपीट और हैवानियत की घटना ने हर किसी को झकझोर दिया है. आरोप है कि बच्चे को कई घंटों तक कुर्सी से बांधकर रखा जाता था. CCTV फुटेज में बच्चे को कुर्सी से बांधे जाने, कान खींचे जाने और उसके साथ मारपीट किए जाने की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं. अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए स्कूल के खिलाफ सीएम रेखा गुप्ता ने बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने इस स्कूल को सील करने का आदेश दिया है. हालांकि, इस घटना के बाद से ही बच्चे के माता-पिता ने शिकायत दर्ज करवाई थी. 

जल्द से जल्द सील करने का आदेश 

सीएम का आदेश मिलते ही जिला मजिस्ट्रेट ने मामले का संज्ञान लिया और भारी पुलिस टीम के साथ स्कूल को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी.   

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क्या है पूरा मामला? 

बता दें कि दिल्ली के मौजपुर के एक प्ले स्कूल को सीएम रेखा गुप्ता के आदेश के बाद सील कर दिया गया है. इसके पीछे एक साढ़े तीन साल के बच्चे के साथ हुए मारपीट का CCTV फुटेज सामने आया था, जिसके बाद से ये फैसला लिया गया है. 

किन कमियों के कारण स्कूल को किया गया सील?  

  • स्कूल में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं था. 
  • स्कूल के पास बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्लान नहीं था.  
  • ना ही कोई इमरजेंसी एग्जिट थे .
  • स्कूल के क्लास रूम में कोई भी वेंटीलेशन नहीं था.  
  • प्ले स्कूल की बेसमेंट मे क्लास चल रही थी. 
  • स्कूल में किचन था लेकिन उसके लिए घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा. 

माता-पिता ने की थी शिकायत

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बच्चे के माता-पिता को इस बारे में तब मालूम चला जब, बच्चे ने कान में दर्द की शिकायत की. तब वह उसे डॉक्टर के पास लेकर गए, तो पता लगा कि दोनों कानों के पर्दें सूजे हुए हैं. इसे लेकर बच्चे के अभिभावक को कुछ शक हुआ जिसके बाद वह स्कूल पहुंचे. हालांकि, स्कूल की ओर से ऐसी किसी घटना से मना कर दिया गया लेकिन जब उन्होंने CCTV देखा तो हैरान रह गए. बच्चे के साथ मारपीट की गई थी. इसके बाद उन्होंने स्कूल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया.

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