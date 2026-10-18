Shardiye Navratri 2026: मां दुर्गा को प्रिय ये 5 राशियां, नवरात्र के दिनों में करती हैं विशेष कृपा

शारदीय नवरात्र का महापर्व चल रहा है. यह त्योहार मां दुर्गा को समर्पित है. नवरात्र में देवी दुर्गा के नौ अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है. 19 अक्टूबर को महाष्टमी और महानवमी का कन्या पूजन होगा और फिर 20 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन दुर्गा विसर्जन किया जाएगा. ज्योतिषविदों का कहना है कि मां दुर्गा को पांच राशियां अत्यंत प्रिय हैं. इसलिए नवरात्र के पावन दिनों में इन राशियों पर माता रानी की विशेष कृपा रहती है. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

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मेष राशि

मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, जिन्हें ज्योतिष में साहस, ऊर्जा, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है. मां दुर्गा का स्वरूप भी शक्ति और निर्भीकता से जुड़ा है. इसी कारण मेष राशि के जातकों के लिए नवरात्रि में देवी की आराधना विशेष महत्व रखती है. मान्यता है कि मां चंद्रघंटा की पूजा से साहस और आत्मबल की प्रेरणा मिलती है. मेष राशि के जातक इस दौरान अपने संकल्प मजबूत करने और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति की कामना कर सकते हैं.

सिंह राशि

सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं. ज्योतिष में सूर्य को आत्मबल, प्रतिष्ठा और नेतृत्व क्षमता से जोड़कर देखा जाता है. मां दुर्गा का सिंहवाहिनी स्वरूप भी शक्ति और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है. इस वजह से सिंह राशि और देवी के इस स्वरूप के बीच प्रतीकात्मक संबंध बताया जाता है. नवरात्रि में मां कात्यायनी की पूजा करते हुए सिंह राशि के जातक आत्मविश्वास, विवेक और जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाने की शक्ति की कामना कर सकते हैं. देवी की आराधना व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा देती है.

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वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल माने जाते हैं. इस राशि को दृढ़ इच्छाशक्ति, गहराई और मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता से जोड़ा जाता है. मां दुर्गा को संकटों से रक्षा करने वाली और अधर्म का नाश करने वाली शक्ति के रूप में पूजा जाता है. वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मां कालरात्रि की आराधना विशेष महत्व रख सकती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, देवी का यह स्वरूप भय और नकारात्मकता से मुक्ति का प्रतीक है. नवरात्रि के दौरान उनकी पूजा करके जातक साहस, आत्मबल और संकल्प की मजबूती की कामना कर सकते हैं.

धनु राशि

धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, जिन्हें ज्ञान, धर्म, विवेक और आध्यात्मिक विकास का कारक माना जाता है. नवरात्रि का समय पूजा-पाठ, साधना और आत्मचिंतन के लिए महत्वपूर्ण होता है. ऐसे में धनु राशि के जातक देवी की उपासना के माध्यम से जीवन में स्पष्टता और सद्बुद्धि की कामना कर सकते हैं. मान्यता के अनुसार, मां कूष्मांडा और मां कात्यायनी की आराधना धनु राशि के जातकों के लिए आध्यात्मिक उन्नति और वैवाहिक जीवन से जुड़े शुभ संकल्पों का माध्यम बन सकती है. इस दौरान धार्मिक गतिविधियों में भाग लेना और अपने व्यवहार में सकारात्मकता बनाए रखना उपयोगी माना जाता है.

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मीन राशि

मीन राशि के स्वामी भी बृहस्पति हैं. ज्योतिष में इस राशि को संवेदनशीलता, करुणा और आध्यात्मिक रुचि से जोड़ा जाता है. मां दुर्गा की आराधना मीन राशि के जातकों के लिए मन की शांति, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच विकसित करने का माध्यम मानी जाती है. नवरात्रि में मां सिद्धिदात्री की पूजा का विशेष महत्व है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, देवी का यह स्वरूप सिद्धि और आध्यात्मिक उन्नति से जुड़ा है. मीन राशि के जातक देवी की आराधना करते हुए जीवन में सफलता, विवेक और मानसिक संतुलन की कामना कर सकते हैं.

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