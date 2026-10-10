scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Shardiya Navratri Vastu Tips: नवरात्रि से पहले घर में रखी इन चीजों को तुरंत हटाएं! कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती?

Shardiya Navratri Vastu Tips: शारदीय नवरात्रि 2026 से पहले घर की सफाई करते समय कुछ चीजों को हटा देना चाहिए. जानिए घर से किन चीजों को हटाना शुभ माना जाता है.

Advertisement
X
नवरात्रि वास्तु टिप्स (Photo: ITG)
नवरात्रि वास्तु टिप्स (Photo: ITG)

Shardiya Navratri Vastu Tips: इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत कल यानि 11 अक्टूबर 2026, रविवार से होने जा रही है. यह पर्व पूरे नौ दिनों तक चलता है, जिसमें मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना की जाती है. इस दौरान कई भक्त व्रत रखते हैं और कलश स्थापना कर मां दुर्गा से सुखी जीवन की कामना करते हैं. वहीं, नवरात्रि आने से पहले घरों में साफ-सफाई और पूजा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं. 

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार,  घर में मौजूद कई चीजों की वजह से नकारात्मकता बढ़ सकती है. इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर के मंदिर से लेकर दूसरे कमरों तक की सफाई कर लेनी चाहिए. अगर आपके घर में भी ये चीजें रखी हैं, तो नवरात्र शुरू होने से पहले इन्हें घर से हटा देना चाहिए. तो आइए जानते हैं, नवरात्रि से पहले घर से कौन-कौन सी चीजें हटा देनी चाहिए. 

टूटी हुई भगवान की मूर्तियां

सम्बंधित ख़बरें

shardiya navratri 2026
कल से शुरू नवरात्र, फटाफट नोट कर लें घटस्थापना का शुभ मुहूर्त
कुट्टू के आटे की सॉफ्ट रोटी (Photo-ITG)
कुट्टू की रोटी बनेगी सॉफ्ट और मुलायम, बस अपनाएं ये देसी तरीका
shardiya navratri 2026 date
शारदीय नवरात्र 2026: जानें घटस्थापना का शुभ मुहूर्त
मनोकामना पूरी होने पर कुंड में चढ़ाते हैं दूध-दही और मेवे.(Photo: Pankaj Srivastava/ITG)
51 शक्तिपीठों में शामिल है ये मंदिर, जहां मां के दिव्य पालने की होती पूजा
Chaitra Navratri 2024 Kalash Sthapana
11 अक्टूबर को कलश स्थापना, नोट करें सुबह का मुहूर्त

नवरात्रि से पहले घर के मंदिर की अच्छी तरह सफाई कर लें. वहां रखी मूर्तियों को भी देखें. अगर कोई मूर्ति टूटी हुई है, तो उसे पूजा घर से हटा दें. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, टूटी हुई मूर्तियों को मंदिर में नहीं रखना चाहिए. इसलिए उन्हें पूरे सम्मान के साथ विसर्जित कर दें. 

सूखे और मुरझाए पौधे

Advertisement

घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए लोग कई तरह के पौधे लगाते हैं, लेकिन समय पर देखभाल न होने की वजह से कुछ पौधे सूख जाते हैं. इसलिए नवरात्रि से पहले ऐसे पौधों को देखें और जो पौधे पूरी तरह सूख चुके हैं, उन्हें हटा दें. 

पुरानी और टूटी झाड़ू

हिंदू धर्म में झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है.  इसलिए इसे सही तरीके से रखना चाहिए. अगर घर की झाड़ू टूट गई है या खराब हो गई है, तो उसकी जगह नई झाड़ू ले आएं. इस बात का भी ध्यान रखें कि पुरानी झाड़ू को भी घर में इधर-उधर बिखेरकर न रखें. 

 बंद घड़ी और खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान

अगर घर में कोई घड़ी लंबे समय से बंद पड़ी है, तो उसे ठीक करवा लें या घर से हटा दें. इसी तरह खराब बिजली के उपकरणों को भी घर में जमा करके न रखें. वास्तु के अनुसार, बंद घड़ी को तरक्की में रुकावट से जोड़कर देखा जाता है. 

टूटे बर्तन और खराब कांच का सामान

नवरात्रि से पहले रसोई और घर के बाकी हिस्सों की भी अच्छी तरह सफाई कर लें. टूटे बर्तन, चटका हुआ कांच और बेकार सामान घर में जमा न रखें. इससे घर में जगह घिरती है और टूटे कांच से चोट लगने का खतरा भी रहता है. इसलिए सफाई करते समय ऐसे सामान को सावधानी से हटाएं.

Advertisement

नवरात्रि से पहले घर की सफाई क्यों है जरूरी?

नवरात्रि में भक्त अपने घरों में घटस्थापना करते हैं. इसलिए पूजा घर और उसके आसपास की जगह को साफ रखें. घर से बेकार सामान हटा दें और पूजा की सामग्री को सही तरीके से रखें. इससे घर साफ रहेगा और त्योहार की तैयारी करना भी आसान होगा.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, साफ-सुथरे घर में पूजा-पाठ करना शुभ माना जाता है. इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर को व्यवस्थित करें. साथ ही,  मां दुर्गा की पूजा की तैयारी श्रद्धा के साथ करें.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Shardiya Navratri Vastu Tips: नवरात्रि से पहले घर में रखी इन चीजों को तुरंत हटाएं! कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती? |
    जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट, भारी सुरक्षा बल तैनात |
    CJP प्रोटेस्ट: कनॉट प्लेस में पुलिस का एक्शन, कई प्रदर्शनकारी हिरासत में |
    ECI को हटाने का प्रोसेस क्या? प्रस्ताव, सांसदों के साइन और राष्ट्रपति का मुहर... लंबा है प्रक्रिया |
    भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज ने रचा इतिहास, 250 रन चेज कर जीता मैच |
    'सबको तो अंदर कर दिया, मैं अरेस्ट होने ही आया हूं...', दिल्ली लैंड होते ही क्या बोले अभिजीत दिपके |
    दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP का प्रदर्शन, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को किया डिटेन |
    ब्रेकअप के बाद बसेगा यूट्यूबर का घर, बुर्के में दिखी होने वाली बेगम, मदीना में होगा निकाह |
    पंजाब में भगवंत मान के OSD राजबीर घुमन के ठिकाने पर CBI का समन, रिश्वत के आरोपों के बाद हुई कार्रवाई |
    राहुल गांधी का पोस्ट- 'ज्ञानेश जाएंगे, यह सरकार जाएगी...', नितिन नवीन ने किया पलटवार
    Advertisement