Shardiya Navratri 2026: नवरात्र में 6 राशियों पर बरसेगा पैसा, सूर्य-शुक्र बदलेंगे किस्मत

Shardiya Navratri Rashifal 2026: शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा के साथ ग्रहों की चाल भी ज्योतिषीय नजरिए से महत्वपूर्ण मानी जा रही है. इस दौरान सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, जबकि शुक्र की वक्री चाल जारी रहेगी. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इन दोनों ग्रहों की स्थिति का असर लोगों के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति और प्रेम संबंधों पर पड़ सकता है. वृषभ, कर्क, सिंह, कन्या, तुला और मकर राशि के जातकों के लिए यह समय कुछ नए अवसर लेकर आ सकता है.

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सूर्य को ज्योतिष में आत्मविश्वास, मान-सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है. वहीं शुक्र का संबंध धन, सुख-सुविधाओं, प्रेम और वैवाहिक जीवन से जोड़ा जाता है. ऐसे में सूर्य का गोचर और शुक्र की वक्री चाल कुछ राशियों को अपने कामकाज और आर्थिक योजनाओं पर नए सिरे से विचार करने का अवसर दे सकती है. आइए जानते हैं, नवरात्र के दौरान किन 6 राशियों के लिए परिस्थितियां अनुकूल रहने की संभावना है.

सूर्य गोचर 2026: कब बदलेंगे सूर्य अपनी राशि?

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, सूर्य हर महीने एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं. इस बार 17 अक्टूबर 2026 को सूर्य कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे. तुला राशि में सूर्य को नीच का माना जाता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस स्थिति में आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता में अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

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इस गोचर के दौरान जल्दबाजी में फैसले लेने के बजाय सोच-विचार करना बेहतर माना जाता है. नौकरी और कारोबार में अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देने से संभावित अवसरों का लाभ उठाने में मदद मिल सकती है.

शुक्र वक्री 2026: रिश्तों और पैसों पर पड़ सकता है असर

शुक्र 3 अक्टूबर 2026 से वक्री चाल चल रहे हैं. ज्योतिष में शुक्र को प्रेम, आकर्षण, वैवाहिक जीवन, विलासिता और आर्थिक सुख-सुविधाओं का कारक माना जाता है. शुक्र की वक्री चाल के दौरान पुराने रिश्तों, खर्चों और आर्थिक योजनाओं की समीक्षा करने की सलाह दी जाती है.

इस दौरान किसी पुराने मामले पर दोबारा बातचीत हो सकती है. वहीं, खरीदारी, निवेश या सुख-सुविधाओं पर खर्च करने से पहले बजट पर ध्यान देना जरूरी होगा. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, यह समय कुछ लोगों के लिए पुरानी योजनाओं को सुधारने और रिश्तों में बेहतर तालमेल बनाने का अवसर भी दे सकता है.

वृषभ राशि: नौकरी और कारोबार में मिल सकते हैं नए अवसर

वृषभ राशि के जातकों के लिए नवरात्र का समय कामकाज से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण रह सकता है. नौकरी करने वालों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है. कार्यस्थल पर अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखने से फायदा हो सकता है.

कारोबार करने वालों को नई योजनाओं पर काम करने का मौका मिल सकता है. आर्थिक मामलों में किसी पुराने फैसले की समीक्षा करना उपयोगी रहेगा. रिश्तों में भी बातचीत और समझदारी से आगे बढ़ने की जरूरत होगी. जल्दबाजी में कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें.

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कर्क राशि: करियर में बढ़ सकती हैं जिम्मेदारियां

कर्क राशि वालों के लिए यह समय करियर के लिहाज से अहम हो सकता है. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने या किसी महत्वपूर्ण काम में भूमिका निभाने का अवसर मिल सकता है. कारोबारियों को अपनी योजनाओं पर ध्यान देने की जरूरत होगी.

पारिवारिक जीवन में छोटी-छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने से बचें. अगर किसी करीबी के साथ मतभेद चल रहे हैं, तो बातचीत के जरिए उन्हें सुलझाने की कोशिश करें. आर्थिक मामलों में भी खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाकर चलना बेहतर रहेगा.

सिंह राशि: मेहनत से मिल सकता है फायदा

सिंह राशि के जातकों के लिए नवरात्र के दौरान कामकाज में आगे बढ़ने के अवसर बन सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपनी क्षमता साबित करने का मौका मिल सकता है. किसी नई योजना या प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की जिम्मेदारी भी मिल सकती है.

कारोबार में लाभ की संभावना के बीच खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. जरूरत से ज्यादा खर्च करने या बिना पूरी जानकारी के निवेश करने से बचें. निजी जीवन में भी दूसरों की बात सुनना रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है.

कन्या राशि: आर्थिक मामलों में सोच-समझकर लें फैसले

कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का तुला राशि में गोचर आर्थिक मामलों को महत्वपूर्ण बना सकता है. इस दौरान आमदनी और खर्चों का हिसाब रखने की जरूरत होगी. नौकरी करने वाले लोगों को अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए. इससे कार्यक्षेत्र में बेहतर अवसरों के लिए अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिल सकती है.

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कारोबारियों को किसी नई योजना में पैसा लगाने से पहले सभी पहलुओं की जांच करनी चाहिए. परिवार में भी आर्थिक मामलों को लेकर स्पष्ट बातचीत करना बेहतर रहेगा. बजट बनाकर चलने से अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है.

तुला राशि: नए फैसलों के लिए सोच-समझकर बढ़ाएं कदम

तुला राशि में ही 17 अक्टूबर को सूर्य का प्रवेश होगा. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, सूर्य की इस स्थिति में तुला राशि के जातकों को आत्मविश्वास और निर्णय लेने के मामले में संतुलन बनाए रखने की सलाह दी जाती है.

नौकरीपेशा लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेना होगा. कारोबार में किसी नई साझेदारी या योजना पर आगे बढ़ने से पहले जरूरी जानकारी जुटाएं. रिश्तों में गलतफहमी से बचने के लिए खुलकर बातचीत करना जरूरी रहेगा. आर्थिक मामलों में भी जोखिम लेने के बजाय व्यावहारिक फैसलों को प्राथमिकता दें.

मकर राशि: करियर में आगे बढ़ने का मिल सकता है मौका

मकर राशि के जातकों के लिए नवरात्र का समय करियर और कारोबार से जुड़ी योजनाओं पर काम करने का अवसर दे सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अपने अनुभव और मेहनत के दम पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. कारोबारियों को नए संपर्क बनाने और काम का विस्तार करने के अवसर मिल सकते हैं.

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आर्थिक मामलों में पुरानी योजनाओं की समीक्षा करना फायदेमंद रह सकता है. किसी बड़े निवेश या खरीदारी से पहले अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन करें. परिवार और जीवनसाथी के साथ समय बिताने से आपसी तालमेल बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है.

नवरात्र में ग्रहों की चाल से क्या समझें?

शारदीय नवरात्र के दौरान सूर्य का राशि परिवर्तन और शुक्र की वक्री चाल ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण घटनाएं हैं. सूर्य को आत्मविश्वास और मान-सम्मान से, जबकि शुक्र को प्रेम, धन और सुख-सुविधाओं से जोड़कर देखा जाता है. इसी आधार पर कुछ राशियों के लिए करियर, कारोबार और रिश्तों में सकारात्मक संभावनाएं जताई जाती हैं.

हालांकि, हर व्यक्ति की जन्मकुंडली और परिस्थितियां अलग होती हैं. इसलिए किसी एक गोचर के आधार पर आर्थिक लाभ, नौकरी में तरक्की या रिश्तों में सुधार की निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती.

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