Shani Nakshtra Parivartan: शनि 49 दिन बाद बदलेंगे नक्षत्र, दशहरा से पहले 6 राशियों को मिलेगी खुशखबरी

Shani Nakshtra Parivartan: ज्योतिष में शनि की चाल को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. शनि का प्रभाव धीरे-धीरे दिखाई देता है, लेकिन इसके परिणाम लंबे समय तक रहने वाले माने जाते हैं. 20 अगस्त 2026 को शनि ने रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश किया है, अब करीब 49 दिन बाद 9 अक्टूबर को एक बार फिर नक्षत्र परिवर्तन करेंगे. इस दौरान शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ पद में प्रवेश करेंगे. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, शनि का यह बदलाव दशहरा से पहले कुछ राशियों के लिए राहत और शुभ समाचार लेकर आ सकता है.

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9 अक्टूबर को शनि का नक्षत्र परिवर्तन

शनि इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं. 20 अगस्त को उन्होंने रेवती नक्षत्र में प्रवेश किया था. अब 9 अक्टूबर 2026 को शनि दोबारा उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे. द्रिक पंचांग के अनुसार यह परिवर्तन 9 अक्टूबर की शाम को होगा.

ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार उत्तर भाद्रपद शनि का स्वनक्षत्र है. इसलिए शनि का अपने ही नक्षत्र में आना विशेष माना जाता है. इसी आधार पर कुछ ज्योतिषीय गणनाओं में 6 राशियों के लिए यह समय सकारात्मक बताया गया है.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन कामकाज के लिहाज से अच्छा माना जा रहा है. कारोबार में अटके हुए काम दोबारा गति पकड़ सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या अवसर मिल सकता है. मेहनत का बेहतर परिणाम मिलने से आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.

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मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए 9 अक्टूबर के बाद परिस्थितियां धीरे-धीरे अनुकूल हो सकती हैं. लंबे समय से जिस काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सफलता मिलने के संकेत हैं. नौकरी और कारोबार से जुड़े लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है.रुके हुए काम आगे बढ़ने लगेंगे.

कन्या राशि

शनि का यह बदलाव कन्या राशि वालों के रिश्तों के लिए सकारात्मक माना जा रहा है. प्रेम संबंधों में चल रही गलतफहमियां कम हो सकती हैं. दांपत्य जीवन में भी आपसी समझ बेहतर होने के संकेत हैं. पार्टनर के साथ मिलकर भविष्य की कोई योजना बना सकते हैं.

तुला राशि

तुला राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में इस नक्षत्र परिवर्तन का लाभ मिल सकता है. विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त हासिल करने के अवसर मिलेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए नई जिम्मेदारियां या सीखने के मौके सामने आ सकते हैं. मेहनत से जुड़े कामों में सफलता मिलने की संभावना है. .

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक और व्यक्तिगत स्तर पर राहत देने वाला माना जा रहा है. पुरानी आर्थिक परेशानियों में सुधार हो सकता है. हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. सही बजट और योजना बनाकर चलने से आर्थिक स्थिति मजबूत की जा सकती है.

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कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन मानसिक और शारीरिक राहत लेकर आ सकता है. लंबे समय से चल रही किसी परेशानी में सुधार के संकेत मिल सकते हैं. काम के सिलसिले में नए लोगों से संपर्क बनेगा, जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

ध्यान रखें

शनि को ज्योतिष में कर्म और न्याय का कारक माना जाता है. इसलिए शनि से जुड़े सकारात्मक परिणामों के लिए मेहनत, अनुशासन और धैर्य को महत्वपूर्ण माना जाता है. हालांकि राशियों पर ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव से जुड़ी बातें ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित हैं, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं. इसलिए इन्हें उसी दृष्टि से देखना चाहिए.



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