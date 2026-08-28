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उठा-उठा के पटका, खींचा और बरसाए 'मुदगर'... आ रहा Ather का सबसे सस्ता स्कूटर Konarc

देसी कंपनी एथर एनर्जी भारतीय बाजार में एक नया स्कूटर लाने वाली है. 29 अगस्त को लॉन्च होने वाला ये स्कूटर दमदार फीचर्स के साथ आएगा. एथर कोणार्क कंपनी का सबसे सस्ता स्कूटर होने वाला है. ब्रांड ने इसका एक नया वीडियो शेयर किया है, जिसमें स्कूटर की ड्यूरेबिलिटी को दिखाया गया है. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

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Ather Konarc कंपनी के लेटेस्ट EL प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगा. (Photo: YouTube/ Ather Energy)
Ather Konarc कंपनी के लेटेस्ट EL प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगा. (Photo: YouTube/ Ather Energy)

एथर एनर्जी (Ather Energy) भारतीय बाजार में एक नया स्कूटर लॉन्च करने वाली है. 29 अगस्त को कंपनी का सबसे सस्ता स्कूटर कोणार्क (Konarc) लॉन्च होने वाला है. ये ब्रांड का पहला स्कूटर होगा, जो लेटेस्ट ईएल (EL) प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगा. लॉन्च से पहले ही कंपनी ने इस स्कूटर से जुड़ी कई डिटेल्स जारी कर दी है. 

स्कूटर की नई डिटेल इसकी ड्यूरेबिलिटी से जुड़ी है. एथर ने कोणार्क स्कूटर का नया वीडियो जारी किया है, जिसमें स्कूटर की भिड़ंत पहलवानों से हो रही है. कंपनी ने पहले ही कन्फर्म कर दिया था कि ये स्कूटर मेटल बॉडी के साथ आएगा. आइए जानते हैं इस स्कूटर में क्या कुछ खास होने वाला है. 

ड्यूरेबिलिटी टेस्ट का वीडियो जारी

हम जानते हैं कि एथर कोणार्क कंपनी का पहला मास मार्केट स्कूटर है. वैसे तो कंपनी ने रिज्टा के जरिए सेल्स के नए आंकड़े छू लिए हैं, लेकिन कोणार्क को कंपनी बड़े यूजर बेस को टार्गेट करने के लिए तैयार कर रही है. कंपनी ने इसका एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें इसकी ड्यूरेबिलिटी को दिखाया गया है. 

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इस दौरान कंपनी इसका ड्रॉप टेस्ट, लोड टेस्ट, शेकिंग, वाइब्रेशन और 1 लाख किलोमीटर तक की राइडिंग का टेस्ट किया है. कोणार्क को हैवी रेन, पानी भरने जैसी स्थिति के लिए भी टेस्ट किया गया है. जो दिखाता है कि एथर एक ऐसा स्कूटर लेकर आ रही है, जो रोजमर्रा की सभी चुनौतियों के लिए तैयार होगा. 

कितनी हो सकती है कीमत? 

वैसे इस वीडियो के अलावा भी स्कूटर की बहुत सी जानकारी सामने आ चुकी है. ये कंपनी का पहला स्कूटर होगा, जिसमें मेटल बॉडी का इस्तेमाल किया जाएगा. इसमें स्टील चेसिस, स्विंगआर्म माउंटेड मोटर, 14 इंच का फ्रंट व्हील और 12 इंच का रियर व्हील मिलेगा. 

यह भी पढ़ें: Honda का धांसू स्कूटर लॉन्च, 85% इथेनॉल पर भी दौड़ेगा, कीमत है इतनी

कयास हैं कि ये स्कूटर 1 लाख रुपये के बजट में लॉन्च हो सकता है. कंपनी इसे मल्टीपल बैटरी ऑप्शन के साथ लॉन्च करेगी, जिससे अलग-अलग यूजर्स को टार्गेट किया जा सकेगा. इसके अलावा स्कूटर में कनेक्टिविटी से जुड़े फीचर्स भी मिलेंगे. फिलहाल कंपनी का सबसे सस्ता स्कूटर रिज्टा है, जिसकी कीमत 1.21 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है.

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