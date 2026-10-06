October Grah Gochar 2026: अक्टूबर के अंत तक आसमान में होंगे 3 बड़े ग्रहों के फेरबदल! 3 राशियों की चमकेगी किस्मत

October Grah Gochar 2026: साल 2026 का अक्टूबर महीना ज्योतिषीय हलचल के लिहाज से बेहद खास और रोमांचक दौर से गुजर रहा है. महीने की शुरुआत भले ही हो चुकी हो, लेकिन आने वाले दिनों में आसमान में तीन बड़े ग्रहों की चाल में होने वाला फेरबदल देश-दुनिया और सभी 12 राशियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाला है. पंचांग के अनुसार, इस महीने के अंत तक सूर्य, बुध और देवगुरु बृहस्पति अपनी स्थिति में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं, जबकि शुक्र पहले ही वक्री हो चुके हैं.

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ग्रहों की इस त्रिस्तरीय और शक्तिशाली चाल का असर हर राशि पर अलग-अलग रूप में देखने को मिलेगा. जहां कुछ खास जातकों के लिए यह समय करियर और कारोबार में बुलंदियों को छूने वाला होगा, वहीं कुछ को आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी बरतनी होगी. आइए जानते हैं अक्टूबर के शेष दिनों में होने वाले इन बड़े गोचरों का पूरा ज्योतिषीय गणित और इसका विभिन्न राशियों पर प्रभाव.

सूर्य का राशि परिवर्तन (17 अक्टूबर)

पंचांग के अनुसार, 17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा सूर्य अपनी राशि बदलते हुए कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे. ज्योतिष में सूर्य को मान-सम्मान, प्रशासनिक क्षमता, पद और आत्मविश्वास का कारक माना जाता है.

प्रभाव: सूर्य के इस गोचर से मेष, मिथुन, सिंह और धनु राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में सुनहरे अवसर मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा और नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं. कारोबारियों के लिए नए संपर्क और डील्स फायदेमंद साबित होंगी.

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बुध की वक्री चाल (24 अक्टूबर)

आगामी 24 अक्टूबर को बुद्धि, वाणी, व्यापार और संचार के दाता बुध उल्टी चाल यानी वक्री होंगे. बुध का यह परिवर्तन कारोबार और संवाद के क्षेत्र में बड़े उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है.

सावधानी: मिथुन, कन्या, तुला और मकर राशि के लोगों को इस दौरान वित्तीय मामलों और महत्वपूर्ण कागजात पर हस्ताक्षर करते समय अत्यधिक सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है.

लाभ: दूसरी ओर, वृषभ और मीन राशि के जातकों के लिए यह समय पुराने अटके हुए प्रोजेक्ट्स को दोबारा शुरू करने और उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करने के शानदार मौके लेकर आएगा.

गुरु का सिंह राशि में महागोचर (31 अक्टूबर)

अक्टूबर महीने का सबसे बड़ा और अहम खगोलीय परिवर्तन 31 अक्टूबर को होगा, जब देवताओं के गुरु बृहस्पति कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. गुरु को ज्ञान, विस्तार, संतान, विवाह और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है.

प्रभाव: गुरु के इस बड़े गोचर से मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक राशि के भाग्य के द्वार खुलेंगे. करियर में उन्नति के नए रास्ते बनेंगे, नौकरीपेशा वर्ग को बेहतर अवसर मिलेंगे और जो लोग अपने बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं, उनके लिए यह अवधि बेहद अनुकूल साबित होगी.

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